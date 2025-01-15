Nvidia Blackwell sunucular ısınma sorunları yaşıyor, siparişler iptal ediliyor

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Tam Boyutta Gör Blackwell mimarisi ile yıla damga vurması beklenen Nvidia, halen mimari aşamada sorunları çözebilmiş değil. Geçen yıl ortaya çıkan sorun nedeniyle GB100 yongası iptal edilmiş, GB200 yongası ile yola devam edilmişti. Bu nedenle Blackwell mimarisinin çıkışı yıl sonuna kadar gecikmişti.

Nvidia Blackwell sunucularda sıkıntı

GB200 ve sonrası çekirdeklerde sorun olmadığı düşünülse de sektör kaynakları yapay zekâ sunucu tarafında kritik bir problemi işaret ediyor. Firmanın ilk parti Nvidia GB200 sunucularında aşırı ısınma ve takılma sorunları olduğu belirtildi.

Nvidia Blackwell sahneye çıkıyor 4 ay önce eklendi

Problemin yongaları birbirine bağlayan aktarım hatlarında olduğu ifade ediliyor. Microsoft, Meta, Google ve Amazon bu problem sebebiyle siparişlerini iptal etmeye başladı. Bu siparişlerin toplam değeri 10 milyar doları geçiyordu. Firmalar bir önceki Hopper mimarisine yönelmeyi şimdilik tek çözüm olarak görmüş durumda.

Bazı kaynaklar sorunun TSMC bantlarında gelişmiş paketleme süresi esnasında ortaya çıktığını savunuyor ancak henüz Nvidia tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Sorun devam ederse bu yıl Blackwell mimarisinin başarısı büyük bir darbe yiyebilir.

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