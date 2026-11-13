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    Nvidia çalışanları Jensen Huang'ın geri dönmesini istiyor

    Nvidia çalışanları, hakkındaki ilişki iddialarının ardından görevinden ayrılan Jensen Huang'ın yeniden CEO koltuğuna dönmesini istiyor. Şirket içindeki destek mesajları 1.600'ü aştı.

    Nvidia çalışanları Jensen Huang'ın geri dönmesini istiyor Tam Boyutta Gör

    Nvidia CEO'luğundan ayrılan Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesini isteyen çalışanlar şirket içinde kampanya başlattı. Dahili öneri platformunda 1.600'den fazla yorum paylaşılırken çalışanların büyük çoğunluğu Huang'ın geri dönmesini destekliyor.

    Nvidia çalışanları: Jensen ikinci şansı hakediyor

    Huang'ın istifasından önce Nvidia'da uzun süredir çalışan bir mühendis tarafından şirketin dahili öneri platformuna gönderilen bir mesaj, yönetim kuruluna karar vermeden önce çalışanların görüşlerinin dikkate alınması çağrısında bulunuyordu. Söz konusu paylaşım, Huang'ın ayrılığının ardından 1.600'den fazla yorum aldı. Yorumların büyük bölümü, yönetim kurulunun Huang'ı geri getirmek için bir yol bulmasını talep ediyor.

    Anonim bir çalışan, "Misyona inanıyorsanız PATRONU geri getirin" ifadelerini kullanırken başka bir çalışan ise Huang'ın ikinci bir şansı hak ettiğini savundu. Çalışan, "Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Jensen çok fazla iyi şey yaptı ve ikinci bir şansı hak ediyor" yorumunu paylaştı.

    Huang'ın ayrılığı çalışanları şaşırttı

    1993 yılında Nvidia'yı kuran ve 63 yaşında olan Jensen Huang, pazar günü çalışanlara gönderdiği e-postada eşine sadık kalmadığını kabul ederek bunun hiçbir mazereti olmadığını söylemişti. Bu açıklama, Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen Alice Huang ile ilişki yaşadığına yönelik haberlerin ardından gelmişti.

    Yönetim kurulu, Huang'ın doğrudan kendisine bağlı Nvidia yöneticisi Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı iddialarının gündeme gelmesinden sonra Perşembe günü istifayı duyurdu. Söz konusu çalışan iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Reuters ise daha sonra Huang'ın Nvidia'da çalışan başka bir kişiyle de ilişki yaşadığına yönelik iddiaları haberleştirdi.

    Yönetim kurulunda ağırlıklı olarak Nvidia'nın ilk yatırımcıları ve Huang'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı isimler bulunuyor. Kurul, Huang'ın ayrılığının ardından CFO Colette Kress'i geçici CEO olarak görevlendirirken eski Synopsys CEO'su Harvey Jones'u yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

    Yaşanan kriz, iddiaların ortaya çıkmasından bu yana Nvidia'nın piyasa değerinde 1 trilyon dolarlık kayba yol açtı. Ayrıca ABD'li milletvekilleri ve FBI'ın soruşturmalarına neden olurken çip ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi ihtimalini de gündeme taşıdı.

    Çalışanlar yönetim kurulundan açıklama bekliyor

    İstifanın ardından geçen saatlerde yaklaşık iki düzine çalışan LinkedIn üzerinden Huang'a destek mesajları yayımladı. İstifayı destekleyen bir paylaşım ise tespit edilmedi. Bazı çalışanlar şirket içinde Huang'ın geri dönmesini isteyenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu söylüyor.

    Çalışanların bir bölümü, yönetim kurulunun kapsamlı bir soruşturma yürütmesini ve önemli kararların bu soruşturma tamamlandıktan sonra alınmasını bekliyordu. Dahili öneri platformundaki paylaşımda da yönetim kurulundan soruşturma bulgularını çalışanlarla paylaşması ve Huang'ın CEO olarak görevine devam etmesine ilişkin çalışanların görüşlerini resmi olarak alması istenmişti. Ancak Huang, soruşturma henüz başlamışken görevinden ayrıldı.

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