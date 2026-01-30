Nvidia CEO'su açıkladı: TSMC üretimi ABD'ye kaydırmıyor, genişletiyor

ABD'ye taşınmıyor, kapasite büyüyor
Huang'a göre ABD'nin yerli çip üretim hedeflerine ulaşabilmesi, TSMC'nin Tayvan'daki mevcut üretim hatlarını boşaltmasını değil, ABD başta olmak üzere farklı bölgelerde ek fabrikalar kurmasını gerektiriyor. Nvidia CEO'su, Tayvan'ın enerji kısıtlarının TSMC'nin ülke içindeki genişleme planlarını sınırladığını, bu nedenle şirketin ABD, Avrupa ve Japonya gibi pazarlara yöneldiğini söylüyor.
Son anlaşmanın her iki taraf için de kazançlı olduğunu savunan Huang, ABD açısından daha dayanıklı bir tedarik zinciri oluşturulurken, küresel ölçekte çip üretim kapasitesinin de artırıldığını belirtti. Anlaşmanın ardından Tayvan'ın ABD'ye toplam 500 milyar dolarlık yatırım planını açıklaması, TSMC'nin daha önce verdiği taahhütlerin de ötesine geçmiş durumda.
Buna karşın Tayvan cephesi, kritik Ar-Ge ve ileri üretim teknolojilerinin ülke içinde kalması konusunda taviz vermiyor. TSMC, "N-2" politikası kapsamında en ileri üretim süreçlerini Tayvan'da tutmaya devam edecek. Bu durum, ABD'de artan üretim hacmine rağmen çekirdek teknolojilerin Tayvan merkezli kalacağını gösteriyor.