    Nvidia CEO’su devasa OpenAI yatırımı için güvence verdi: “Yaptığımız en büyük yatırım”

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin OpenAI’ın son yatırım turuna çok büyük bir kaynak ayıracağını açıkladı. Huang, yatırımın Nvidia tarihindeki en büyük hamlelerden biri olacağını söyledi.

    Nvidia CEO’su devasa OpenAI yatırımı için güvence verdi Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO’su Jensen Huang, şirketin OpenAI’a yönelik büyük ölçekli yatırım planlarından geri adım atmadığını ve yeni finansman turunda “çok ciddi bir sermaye” koymaya hazırlandıklarını açıkladı. Açıklama, The Wall Street Journal’ın Nvidia ile OpenAI arasında daha önce gündeme gelen 100 milyar dolarlık anlaşmanın tıkandığını öne süren haberinin ardından geldi.

    “İddialar saçmalık”

    Bloomberg’in aktardığına göre Huang, hafta sonu Tayvan’ın Taipei kentinde gazetecilerle yaptığı görüşmede Nvidia’nın OpenAI’ın son yatırım turuna güçlü bir şekilde katılacağını söyledi. Huang, bu yatırımın Nvidia’nın bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olabileceğini ifade ederken şirketin OpenAI’a olan güvenini özellikle vurguladı.

    Nvidia ve OpenAI, geçtiğimiz Eylül ayında ortak bir açıklama yaparak, Nvidia’nın OpenAI’a 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu. Bu yatırımın temel hedefi, toplamda 10 gigawatt kapasiteye sahip yapay zeka veri merkezleri inşa etmekti. İki şirket, projenin ilk aşamasının 2026’nın ikinci yarısında devreye alınmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

    Ancak kısa süre önce görüşmelerin erken aşamayı aşamadığı ileri sürülmüştü. Raporlarda Huang’ın, OpenAI’ın iş modelini yeterince disiplinli bulmadığı iddia edildi.

    Bloomberg’e konuşan Jensen Huang ise söz konusu iddiaları net bir dille reddetti. WSJ’nin haberinde yer alan değerlendirmeler için “saçmalık” ifadesini kullanan Huang, OpenAI’a bakışını şu sözlerle özetledi: “OpenAI’ye inanıyorum. Yaptıkları işler inanılmaz. Onlar zamanımızın en etkili şirketlerinden biri.” Bununla birlikte Huang, Nvidia’nın mevcut finansman turundaki yatırımının 100 milyar dolar seviyesine yaklaşmayacağını da açıkça ifade etti.

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

