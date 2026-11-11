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    ABD yönetimi, Jensen Huang'ın Çinli casusla ilişkisi hakkında aylar önceden uyarılmış

    Jensen Huang'in Çin ajanı olduğu düşünülen bir kadınla ile ilişki yaşadığının ortaya çıkması, ABD'de işleri karıştırdı. Üstelik Ticaret Bakanı'nın bu ilişkiden haberdar olduğu iddia ediliyor.

    Nvidia CEO'su hakkında ABD yönetimine gizli uyarı gitmiş Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında yaşanan patlama ile birlikte bir anda dünyanın en büyük ve en önemli şirketlerinden birine dönüşenNvidia, son günlerde ise CEO'sunun karıştığı skandalla gündemde. Nvidia CEO'su Jensen Huang'in Çin ajanı olmakla suçlanan bir kadınla yasak ilişki yaşadığını kabul etmesi, Nvidia'yı oldukça çetrefilli bir sürece soktu. Nvidia Yönetim Kurulu Huang hakkında dâhili bir soruşturma başlatırken, FBI gibi güvenlik kurumları da şirketin Çin bağlantılarını daha yakından mercek altına almaya başladı.

    Huang'in ilişkisi bu hafta patlak vermiş olsa da ortaya çıkan yeni bilgiler ABD yönetiminin aslında bir süredir durumdan haberdar olduğunu gösteriyor. Axios'un haberine göre Amerikan istihbarat birimleri, Jensen Huang'ın Alice Huang ile ilişkisi hakkında aylar önce ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e bilgi vermiş.

    ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e Jensen Huang hakkında gizli uyarı gönderildi

    Axios'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e gönderilen gizli notta, Jensen Huang'ın Alice Huang ile ilişkisine dikkat çekildi. Söz konusu notun hazırlanma sürecini ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yönetti. The New York Times'ın haberine göre Rubio, ABD istihbarat birimlerinin Çinli bir istihbarat ajanı olduğuna inandığı Alice Huang hakkındaki bilgileri bir araya getiren bu notun hazırlanmasını sağladı.

    İddiaya göre notta, Alice Huang'ın takibi sırasında elde edilen bilgiler ile sahibi olduğu Megaspeed adlı şirket hakkında yürütülen çip kaçakçılığı soruşturmasından elde edilen bulgular yer alıyordu. Bu uyarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Çin ziyareti öncesinde ilgili yetkililere iletildiği belirtiliyor. Rubio'nun ayrıca Trump'ı Air Force One uçağında doğrudan bilgilendirdiği öne sürülüyor.

    Uyarıya rağmen Çinli şirketlere Nvidia çipleri için ihracat izni verildi

    Ortaya çıkan bu bilgiler, ABD yönetiminin Çin'e yönelik GPU satışı politikası açısından da dikkat çekici. ABD Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında Çin'deki yaklaşık 10 şirkete Nvidia'nın ikinci en güçlü yapay zekâ çipi olan H200'ü satın alabilmeleri için ihracat izni vermişti. Oysa şimdi ortaya çıkan bilgiler, tam da bu dönemde bakanlığın Nvidia'nın Çin ilişkileri hakkında uyarıldığını ortaya koyuyor. Bu da Howard Lutnick'in aldığı istihbarat konusunda neden daha erken davranmadığını sorgulatıyor. Nitekim bu sorgulamalar son günlerde ABD yönetimine yönelik tepkilere de dönüşmüş durumda. ABD Kongresi'ndeki hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi isimler, olayın araştırılması ve Jensen Huang'ın kapalı oturumda ifade vermesi için çağrıda bulunuyor. Önümüzdeki hafta Huang'ın Kongre üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

    Bütün bu gelişmeler, meseleyi Jensen Huang'ın özel hayatının çok ötesine taşıyor. Ortaya çıkan bu skandal, hem şirketin güvenlik politikalarını hem de ABD'nin ihracat denetimlerini tartışmaya açmış durumda. Diğer yandan yapay zekâ patlamasının tam merkezinde bulunan Nvidia'nın kendisini bir anda krizin içinde bulmuş olması, tüm sektöre yansayabilecek bir belirislik de oluşturuyor. Bu yüzden Huang'in karıştığı bu skandal, önümüzdeki günlerde daha çok su kaldıracak gibi duruyor.

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