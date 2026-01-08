Nvidia CEO'su: "İnsansı robotlar bu sene insan seviyesine ulaşacak"

Huang, Sky News’e verdiği röportajda, “Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini biliyorum. Çok etkileyici gelişmelere tanık olacaksınız” dedi. Bu iyimser yaklaşım, Nvidia’nın robotik alanındaki kilit rolüyle de örtüşüyor. Şirket, robotların gerçek dünyaya çıkmadan önce sanal ortamlarda eğitilmesini sağlayan yapay zeka altyapıları ve simülasyon araçları sunuyor. Fuarda Huang, doğal hareket kabiliyeti ve çevresel farkındalık sergileyen küçük robotlarla birlikte sahneye çıktı.
Huang’a göre robotlar işsizliğe yol açmak yerine yeni istihdam alanları yaratacak. Küresel nüfusun yaşlanması ve azalması nedeniyle ciddi iş gücü açığı oluştuğunu savunan Huang, bu boşluğun “yapay zeka göçmenleri” olarak tanımladığı robotlarla doldurulacağını ifade etti.
Yapay zekaya rağmen teknik engeller sürüyor
Huang’ın iyimserliğine karşın, uzmanlar hala aşılması gereken ciddi mühendislik sorunları olduğuna dikkat çekiyor. Plus Robotics’in kurucusu ve CEO’su Anthony Nieves, asıl eksikliğin yazılımdan ziyade insan benzeri hassasiyeti sağlayacak küçük motorlar ve aktüatörler olduğunu belirtti. Sorun, robotlara insan gibi düşünmeyi öğretmekten çok, karmaşık fiziksel hareketleri mümkün kılacak donanımı geliştirmekte yatıyor.
Evlerde yaygınlaşması zaman alacak
Genel kanı, ev ortamının şu an için robotlar açısından fazla karmaşık olduğu yönünde. Evlerin düzensiz ve potansiyel olarak tehlikeli ortamlar olması ve insansı robotların yüksek maliyeti nedeniyle, yakın zamanda evlerde robotların yaygınlaşması beklenmiyor.
Bu nedenle, dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden biri olarak görülen Boston Dynamics gibi firmalar odağını sanayiye kaydırmış durumda. Boston Dynamics CEO’su Robert Playter'e göre insansı robotların fabrikalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanması 2028–2030 yıllarını bulacak. Evlere girecek kadar ucuz ve erişilebilir olmaları ise bundan yaklaşık beş yıl sonra mümkün olacak.Kaynakça https://news.sky.com/story/robots-with-human-type-capabilities-are-coming-this-year-says-nvidia-ceo-13491412 https://www.axios.com/2026/01/07/ai-nvidia-tesla-optimus-humanoid-robots Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: