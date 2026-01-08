Giriş
    Nvidia CEO'su: "İnsansı robotlar bu sene insan seviyesine ulaşacak"

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, CES 2026’da gerçekleştirdiği bir soru-cevap oturumunda, insansı robotların bu yıl insan seviyesinde yeteneklere ulaşacağını öngördüğünü söyledi. 

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu hafta Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026’da yaptığı açıklamayla dikkat çekti. CEO, bir soru-cevap oturumunda, insansı robotların bu yıl insan seviyesinde yeteneklere ulaşacağını öngördüğünü söyledi. 

    Huang, Sky News’e verdiği röportajda, “Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediğini biliyorum. Çok etkileyici gelişmelere tanık olacaksınız” dedi. Bu iyimser yaklaşım, Nvidia’nın robotik alanındaki kilit rolüyle de örtüşüyor. Şirket, robotların gerçek dünyaya çıkmadan önce sanal ortamlarda eğitilmesini sağlayan yapay zeka altyapıları ve simülasyon araçları sunuyor. Fuarda Huang, doğal hareket kabiliyeti ve çevresel farkındalık sergileyen küçük robotlarla birlikte sahneye çıktı.

    Huang’a göre robotlar işsizliğe yol açmak yerine yeni istihdam alanları yaratacak. Küresel nüfusun yaşlanması ve azalması nedeniyle ciddi iş gücü açığı oluştuğunu savunan Huang, bu boşluğun “yapay zeka göçmenleri” olarak tanımladığı robotlarla doldurulacağını ifade etti. 

    Yapay zekaya rağmen teknik engeller sürüyor

    Huang’ın iyimserliğine karşın, uzmanlar hala aşılması gereken ciddi mühendislik sorunları olduğuna dikkat çekiyor. Plus Robotics’in kurucusu ve CEO’su Anthony Nieves, asıl eksikliğin yazılımdan ziyade insan benzeri hassasiyeti sağlayacak küçük motorlar ve aktüatörler olduğunu belirtti. Sorun, robotlara insan gibi düşünmeyi öğretmekten çok, karmaşık fiziksel hareketleri mümkün kılacak donanımı geliştirmekte yatıyor.

    Tesla CEO’su Elon Musk da bir yatırımcı toplantısında benzer bir noktaya değinerek, Optimus robotunun el ve ön kol tasarımının olağanüstü derecede zor bir mühendislik problemi olduğunu söyledi. İnsan eli, basıncı hassas şekilde ayarlayan binlerce sensöre sahipken, günümüz robot elleri basit nesnelerde neredeyse yüzde 100 başarı sağlasa da, kaşık ya da tornavida gibi karmaşık objelerde bu oran yaklaşık yüzde 30’a düşüyor. Ünlü robotik uzmanı Rodney Brooks ise, insansı robotların el becerisinin 2036’dan çok sonra bile insan seviyesine yaklaşamayacağını ve oldukça yetersiz kalacağını öne sürüyor.

    Evlerde yaygınlaşması zaman alacak

    Genel kanı, ev ortamının şu an için robotlar açısından fazla karmaşık olduğu yönünde. Evlerin düzensiz ve potansiyel olarak tehlikeli ortamlar olması ve insansı robotların yüksek maliyeti nedeniyle, yakın zamanda evlerde robotların yaygınlaşması beklenmiyor.

    Bu nedenle, dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden biri olarak görülen Boston Dynamics gibi firmalar odağını sanayiye kaydırmış durumda. Boston Dynamics CEO’su Robert Playter'e göre insansı robotların fabrikalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanması 2028–2030 yıllarını bulacak. Evlere girecek kadar ucuz ve erişilebilir olmaları ise bundan yaklaşık beş yıl sonra mümkün olacak.

