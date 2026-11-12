Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın olası halefleri belli oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın olası ayrılığı teknoloji dünyasında yankı uyandırdı. Huang'ın yerine iki güçlü aday öne çıkıyor. Finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atanması beklenirken, yapay zeka ve CUDA teknolojisinin mimarı Ian Buck kalıcı liderlik için en güçlü aday gösteriliyor. Şirket dışından ise Arm CEO'su Rene Haas'ın adı geçiyor. Yönetim kurulunun istikrarı korumak için ikili bir yönetim modeli uygulayabileceği belirtiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Nvidia Yönetim Kurulu’nun son dönemde sansasyonel haberlerle gündeme gelen, teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden CEO Jensen Huang’ın geleceğini görüşmek üzere toplanacağı bildirilmişti. Şirketin uzun yıllardır başında bulunan Huang hakkında ortaya atılan iki evlilik dışı ilişki iddiası, bu toplantının gündemine taşınmış durumda. Bununla birlikte Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevden alınması ihtimaline karşı şirket içinde iki isim öne çıkıyor. CFO Colette Kress ve yapay zeka donanım ve yazılımlarından sorumlu mühendis Ian Buck, olası halefler arasında değerlendiriliyor.

Şirketin kurucularından olan Huang, Nvidia’yı oyun grafik işlemcileri üreten bir şirketten yapay zeka sektörünün en önemli donanım tedarikçisine dönüştürdü. Kendine özgü tarzı ve şirketin teknoloji stratejisindeki belirleyici rolüyle Nvidia markasıyla özdeşleşen Huang, aynı zamanda şirketin dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmesinde önemli rol oynadı.

Ancak bu güçlü liderlik profili, olası bir yönetim değişikliğini de zorlaştırıyor. Floodlines Research'ün kurucusu Anna Wu, Huang'ın sektörde bir rock yıldızı gibi görüldüğünü ve Nvidia markasıyla bu kadar özdeşleşmiş bir liderin yerini doldurmanın kolay olmayacağını belirtiyor.

Huang'ın geleceğine ilişkin belirsizlik, Nvidia hisselerinde de sert satışlara yol açtı. Şirketin piyasa değerinden bu hafta yaklaşık 600 milyar dolar silindi. Piyasa öncesi işlemlerde şimdiden düşüş görülüyor. Dolayısıyla kayıp bir trilyon doları görebilir.

Colette Kress geçici CEO olarak öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Huang'ın görevden ayrılması durumunda yönetimin önündeki seçeneklerden biri, şirketin finans direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak atamak. 59 yaşındaki Kress, 2013 yılında Nvidia'ya katılmadan önce Microsoft, Cisco ve Texas Instruments gibi büyük teknoloji şirketlerinde görev yaptı.

Kress'in en önemli avantajlarından biri, Nvidia'nın finansal performansını ve yatırımcı ilişkilerini yakından yönetmesi. Şirketin üç aylık finansal sonuçlarının açıklandığı toplantılarda uzun süredir Huang'a eşlik eden Kress, yatırımcılar tarafından da tanınan bir isim. Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yönetim kurulunun bazı üyeleri, Kress'in geçici CEO olarak atanmasını destekliyor.

Analistlere göre Kress, şirketin yönetiminde istikrarı korumak için en mantıklı seçenek. Ancak geçici CEO’luk ile uzun vadeli liderlik birbirinden farklı konular. En nihayetinde Nvidia’nın kalıcı CEO olarak bir mühendisi tercih etmesi daha olası.

CUDA’nın mimarı Ian Buck

Tam Boyutta Gör

Kalıcı CEO pozisyonu için şirket içindeki en güçlü adaylardan biri ise Ian Buck. 2004 yılında Nvidia'ya katılan Buck, şirketin yapay zeka alanındaki çalışmalarının gelişmesinde ve CUDA yazılım platformunun oluşturulmasında ana rolü oynadı.

Nvidia'nın GPU'larını yalnızca grafik işlemcileri olmaktan çıkararak yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanlarında kullanılabilir hale getiren CUDA, şirketin rakiplerinden ayrışmasını sağlayan en önemli teknolojilerden biri.

Nvidia depremi daha da büyüyor 7 sa. önce eklendi

49 yaşındaki Buck, bugün Nvidia'da hyperscale yapay zeka ürünlerinden sorumlu ürün yöneticisi olarak görev yapıyor. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan Buck'ın akademik çalışmaları da yapay zeka odaklı yazılım teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Bu nedenle uzun vadeli bir lider değişikliği gerekirse CUDA'nın geliştirilmesindeki rolü ve Nvidia'nın büyük ölçekli yapay zeka işlerini yönetmesi nedeniyle Ian Buck en güçlü şirket içi aday olarak öne çıkıyor.

Arm CEO'su Rene Haas da adaylar arasında

Bununla birlikte sektörde konuşulanlar sadece şirket içi adaylardan ibaret değil. Arm CEO'su Rene Haas da olası dış adaylar arasında gösteriliyor. Nvidia'da 32 yıl görev yapan Jeff Fisher ve Huang'ın Nvidia'da yönetici olarak çalışan iki çocuğu da olası seçenekler arasında anılıyor.

Haas'ın adaylığı, yarı iletken sektöründeki deneyimi ve Nvidia geçmişi nedeniyle dikkat çekiyor. Nvidia'da daha önce görev yapan Haas, bugün şirketin rakiplerinden Arm'ı yönetiyor. Reuters'a konuşan ve çip sektöründeki satın alma ve birleşme işlemlerinde çalışan bir bankacı, Haas'ın hem tanınan bir yönetici olması hem de yarı iletken sektörünü yakından bilmesi nedeniyle mantıklı bir tercih olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte şirketin kalıcı CEO arayışının kısa sürede sonuçlanması beklenmiyor. Yönetim kurulu, geçiş döneminde iki yöneticinin birlikte görev yaptığı bir model de tercih edebilir.

Bu senaryoda Colette Kress şirketin finansal yönetimini ve operasyonel istikrarını üstlenirken Ian Buck teknoloji ve ürün geliştirme tarafını yönetebilir. Böylece Nvidia, Huang sonrası döneme hazırlanırken hem finansal yönetim hem de teknik liderlik konusunda deneyimli isimlerden yararlanabilir.

Karar almak çok zor olacak

Genelde şirket CEO’ları vazgeçilemez unsurlar olarak görülmezler. Ancak bunun birkaç istisnai örnekleri var. Örneğin Elon Musk, kendi şirketlerinin CEO’su olarak vazgeçilmez bir konuma sahip. Şimdiye kadar Jensen Huang da bu şekilde görülüyordu. Çünkü kendisi kuruculardan birisi olmanın ötesinde bilgi işlemin geleceğini doğru öngörebilen bir isimdi. Bu öngörü sayesinde Nvidia, bugün yapay zekaya yön veriyor.

Dahası Huang, yine Musk gibi hiç de geleneksel bir CEO değil ve yönetim anlayışı da kabul görmüş geleneklerden kopuk. Nvidia, on binlerce çalışanı bulunan devasa bir şirket olmasına rağmen geleneksel kurumsal hiyerarşiden uzak, görece yatay bir organizasyon yapısına sahip. Huang'ın 60'tan fazla yöneticinin doğrudan kendisine bağlı çalıştığı bu modelde, karar alma süreçleri büyük ölçüde CEO'nun etrafında şekilleniyor. Huang, bire bir toplantılardan ziyade geniş katılımlı değerlendirmeleri tercih ediyor ve şirketin farklı kademelerindeki yöneticilerle doğrudan iletişim kuruyor. Bu yaklaşım, Nvidia'nın hızlı hareket etmesine ve teknoloji sektöründeki değişimlere çabuk yanıt vermesine yardımcı oluyor. Burada Huang’ın şirket içi ilişkilerinin son derece derin olması önemli bir rol oynuyor.

Dolayısıyla Nvidia’yı Nvidia yapan, doğrudan onunla özdeşleşen bir ismin yine aynı değerleri yok ediyor olması bir şirketin karşılaşabileceği en büyük felaketlerden biri. Bu nedenle Huang'ın olası ayrılığı, Nvidia için sıradan bir CEO değişikliğinden çok daha büyük bir yönetim sınavına dönüşebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın olası halefleri belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: