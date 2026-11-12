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    Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti: Yeni CEO aranıyor

    Yapay zeka devi Nvidia’nın başındaki teknoloji lideri Jensen Huang, CEO’luk görevinden istifa etti. Sarsıcı ayrılık, şirketin geleceğini ve tüm yapay zeka sektörünü belirsizliğe sürüklüyor.

    Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti: Yeni CEO aranıyor Tam Boyutta Gör

    Nvidia, perşembe günü yaptığı açıklamada Jensen Huang'ın CEO'luk görevinden derhal ayrılacağını duyurdu. Şirketin mali işler direktörü (CFO) Colette Kress, yeni CEO belirlenene kadar geçici olarak bu görevi üstlenecek. Nvidia ayrıca eski Synopsys CEO'su ve yönetim kurulu üyesi Harvey Jones'u şirket tarihindeki ilk yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

    Şirketin kurucu ortaklarından olan Huang, CEO'luk görevinin yanı sıra yönetim kurulundan da ayrılacak. Nvidia'nın dördüncü büyük hissedarı konumundaki Huang'ın şirketteki payı yaklaşık yüzde 3,61 seviyesinde bulunuyor.

    Gelişmenin ardından Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Şirketin ayrılığı, yalnızca Nvidia değil, yapay zeka sektörünün genel görünümü bakımından da ciddi bir belirsizlik yaratıyor.

    Nvidia, kalıcı CEO görevi için hem şirket içi hem de şirket dışı adayları değerlendireceğini bildirdi.

    Nvidia Geçici CEO'su ve CFO'su Colette Kress, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Nvidia'nın gücü her zaman çalışanlarından geldi. Yönetim ekibimizle birlikte, Jensen'ın son 33 yılda oluşturduğu olağanüstü temelin üzerine inşa etmeye kararlıyım.

    Nvidia'yı hızlandırılmış bilgi işlem ve yapay zeka alanında lider konuma taşıyan çalışmaları sürdürmeye ve önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Önceliğimiz müşterilerimize, iş ortaklarımıza, geliştiricilere ve hissedarlarımıza hizmet etmek olmaya devam edecek.”

    Yasak ilişki, imparatorluğun temellerini sarstı

    Nvidia’nın üç kurucusu arasında yer alan Huang'ın görevden ayrılmasının arkasında son günlerde gündeme gelen özel hayatına ilişkin gelişmeler bulunuyor. 63 yaşındaki yönetici hakkında, ABD makamlarının Çin adına istihbarat faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişki yaşadığı yönünde haberler yayımlandı. Huang, bu ilişkiyi doğruladı.

    Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden Alice Huang ile Jensen Huang'ın Tayvan, Singapur ve Kaliforniya'da birlikte görüntülendiği aktarıldı.

    Kriz bununla da sınırlı kalmadı. New York Times'ın çarşamba günü yayımladığı haberde Huang'ın, doğrudan kendisine bağlı çalışan Nvidia Sağlık Bölümü Başkan Yardımcısı Kimberly Powell ile de evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü.

    İddiaların ardından Nvidia yönetim kurulu çarşamba günü Huang'ın görevden alınmasını değerlendirmek üzere toplandı. Konuya yakın bir kaynak, toplantıda yöneticinin geleceğinin ele alındığını aktardı. Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise daha önce dışarıdan hukuk danışmanlarının da katıldığı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın odağında, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığı yer alıyordu. Nvidia yönetimi o aşamada Huang'a güven duyduğunu açıklamıştı.

    Tartışmaların Nvidia açısından daha geniş bir boyutu da bulunuyor. ABD makamları, Nvidia'nın resmi bulut ortaklarından biri olan Megaspeed'i, Çin'in ihracat kısıtlamalarına tabi gelişmiş yapay zeka çiplerine erişmesine yardımcı olmuş olabileceği şüphesiyle incelemeye aldı.

    Megaspeed, Nvidia çiplerine öncelikli erişim sağlayan önemli iş ortaklarından biri olarak biliniyor. Şirkete yönelik iddialar, ABD'nin gelişmiş işlemcilerin Çin'e satışını sınırlandırmaya yönelik politikaları açısından da önem taşıyor. Bilindiği üzere ABD, gelişmiş çiplerin Çin’e satışını yasaklamış durumda.

    Tüm sektör etkilenebilir

    Nvidia, uzun yıllar boyunca özellikle oyunculara yönelik ekran kartlarıyla tanınan bir şirketti. Ancak grafik işlemcilerinin aynı anda çok sayıda hesaplama yapabilme kapasitesi, bu donanımları yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için kritik hale getirdi. Böylece Nvidia, yapay zeka sektörünün en önemli tedarikçilerinden biri haline gelirken dünyanın en değerli şirketi konumuna da yükseldi. Bu süreçte Huang ve geçmişteki hamlelerinin payı büyük.

    Huang'ın ayrılması, Nvidia'nın iş modelini ve yapay zeka ekosistemindeki konumunu da etkileyebilir. Şirket, artan gelirlerinden elde ettiği nakdi bulut bilişim sağlayıcılarına, tedarikçilere ve sektörün önde gelen yapay zeka laboratuvarlarına yatırarak ekosistemin büyümesine katkıda bulunuyordu. 4 trilyon dolarlık Nvidia'nın bu yatırımları sürdürüp sürdüremeyeceği, yeni yönetimin önündeki önemli konulardan biri olacak.

    Öte yandan yapay zeka yatırımlarına yönelik piyasa güveni de son dönemde zayıflamış durumda. Büyük teknoloji şirketlerinin artan borçları ve yüksek nakit harcamaları, yapay zeka yatırımlarının ne zaman kâra dönüşeceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Nvidia'nın liderlik değişiminin bu belirsizliği daha da derinleştirebileceği değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/retail-consumer/nvidia-ceo-jensen-huang-step-down-big-blow-ai-boom-2026-11-12/ https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-ceo-transition
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    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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