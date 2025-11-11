Nvidia CEO’su Jensen Huang: “Yapay zeka, dot-com balonu gibi değil”

CEO, balon iddialarına karşı çıktı
Dot-com balonu, internetin yükselişe geçtiği ve yatırımcıların birçok dot-com girişimine yoğun şekilde para yatırdığı bir dönemi ifade ediyor. Balonun patlamasının ardından bugün adlarını bildiğimiz birkaç şirket ayakta kalmayı başarabilmişti. Bugün AI ile ilgili benzer bir korku olsa da Huang, bu kıyaslamanın yanlış olduğunu vurguluyor. CEO’ya göre o önemde kurulan fiber altyapının çoğu kullanılmıyordu; neredeyse ‘karanlıktaydı’. Bugün ise hemen her GPU aktif ve kullanımda. Yani boşa giden bir yatırım yok diyor Huang.
Huang, AI’ın sadece ChatGPT veya görüntü üretimi gibi uygulamalardan ibaret olmadığını, son yıllarda sistemlerin sadece öğrenmekle kalmayıp, mantık yürütme, araştırma yapma ve bağlamdan bağımsız olarak etkili şekilde karar alabilme yeteneği kazandığını belirtiyor. Bu yetenekler, AI’ı geçmişteki yazılım uygulamalarından radikal şekilde ayırıyor.
CEO ayrıca AI fabrikaları kavramının, geçmiş yazılım dağıtım yöntemlerinden tamamen farklı olduğuna dikkat çekti. Önceki yazılımlar önceden derleniyor ve çalıştırmak için yüksek işlem gücü gerektirmiyordu. Öte yandan AI ise gerçek zamanlı olarak bağlama duyarlı zeka üretmek zorunda. Bu da daha fazla zeka için daha fazla hesaplama gücü gerektiğine işaret ediyor.