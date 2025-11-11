Nvidia CEO’su Jensen Huang: “Yapay zeka, dot-com balonu gibi değil”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO’su Jensen Huang, günümüzdeki yapay zekanın (AI) yükselişinin 1990’ların sonundaki dot-com balonuna benzetilmesini reddediyor ve günümüzdeki talebin gerçek ve sürdürülebilir olduğunu vurguluyor. Financial Times ile yaptığı “The Minds of Modern AI” yuvarlak masa toplantısında Huang, AI yatırımlarının kısa vadeli bir çöküşle sonuçlanacağına dair endişeleri yanıtladı.

CEO, balon iddialarına karşı çıktı

Dot-com balonu, internetin yükselişe geçtiği ve yatırımcıların birçok dot-com girişimine yoğun şekilde para yatırdığı bir dönemi ifade ediyor. Balonun patlamasının ardından bugün adlarını bildiğimiz birkaç şirket ayakta kalmayı başarabilmişti. Bugün AI ile ilgili benzer bir korku olsa da Huang, bu kıyaslamanın yanlış olduğunu vurguluyor. CEO’ya göre o önemde kurulan fiber altyapının çoğu kullanılmıyordu; neredeyse ‘karanlıktaydı’. Bugün ise hemen her GPU aktif ve kullanımda. Yani boşa giden bir yatırım yok diyor Huang.

Huang, AI’ın sadece ChatGPT veya görüntü üretimi gibi uygulamalardan ibaret olmadığını, son yıllarda sistemlerin sadece öğrenmekle kalmayıp, mantık yürütme, araştırma yapma ve bağlamdan bağımsız olarak etkili şekilde karar alabilme yeteneği kazandığını belirtiyor. Bu yetenekler, AI’ı geçmişteki yazılım uygulamalarından radikal şekilde ayırıyor.

AMD, yapay zeka için MK1 firmasını satın aldı 10 sa. önce eklendi

CEO ayrıca AI fabrikaları kavramının, geçmiş yazılım dağıtım yöntemlerinden tamamen farklı olduğuna dikkat çekti. Önceki yazılımlar önceden derleniyor ve çalıştırmak için yüksek işlem gücü gerektirmiyordu. Öte yandan AI ise gerçek zamanlı olarak bağlama duyarlı zeka üretmek zorunda. Bu da daha fazla zeka için daha fazla hesaplama gücü gerektiğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Buna karşın Huang, AI dünyasının da bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. Yüksek teknoloji üretim ve işletme maliyetleri, enerji altyapısına olan baskı ve sistemlerin karmaşıklığı, sektörün önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Öte yandan Huang’in AI dünyasına güç veren ve bu sayede 5 trilyon dolarlık bir şirket haline gelen Nvidia’nın CEO’su olduğunu unutmamak gerek. Elbette CEO’ya göre bu, bir balon değil. CEO’nun aktardığı sorunlar da aslında gerçek sorunlar ancak aktarmadıkları da var. Özellikle sürdürülebilirlik konusu giderek daha büyük bir soru işareti haline geliyor. Ek olarak birkaç şirket arasında dönen yatırımlar da risk oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia CEO’su Jensen Huang: Yapay zeka, dot-com balonu gibi değil

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: