Nvidia CEO’su Jensen Huang: 'Yapay zeka yarışını Çin kazanacak'

Çin, kendi şirketlerini destekliyor
Huang, yeni açıklamasında da bir süredir kullandığı söylemi tekrarlayarak Çin’in teknoloji alanında ABD’nin yalnızca nanosaniyeler kadar gerisinde olduğunu vurguladı. Rekabetin artık fark yaratacak kadar yakın bir seviyeye geldiğini vurgulayan Huang, “Amerika’nın, dünyadaki geliştiricileri kazanarak ve hızla ilerleyerek bu yarışı önde bitirmesi hayati önem taşıyor” dedi.
Çin hükümeti son dönemde ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devlerinin işlettiği büyük veri merkezlerine enerji sübvansiyonlarını artırdı. Kaynaklara göre yerel yönetimler, Huawei ve Cambricon gibi yerli yarı iletken üreticilerinin ürünlerinin Nvidia çiplerine kıyasla daha fazla enerji tüketmesi nedeniyle artan maliyetlerden şikayet eden teknoloji firmalarına destek sağladı.
Huang, Çin’e satış yapmayı istiyor
Yapay zeka alanındaki rekabet, özellikle Nvidia’nın ürettiği ileri seviye çiplerin Çin’e erişimi konusunda iki ülke arasında ciddi bir gerilime dönüşmüş durumda. Nvidia, dünya çapında en yüksek piyasa değerine sahip teknoloji şirketi konumunda ve geliştirdiği yapay zeka hızlandırıcıları, küresel üretken yapay zeka altyapısının temelini oluşturuyor.
Nvidia, kendi çiplerini doğal olarak çok büyük bir pazar olan Çin'e satmak istiyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın en gelişmiş Blackwell serisi çiplerinin yalnızca Amerikan müşterilere sunulması gerektiğini söyledi.