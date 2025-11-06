Giriş
    Nvidia CEO’su Jensen Huang: 'Yapay zeka yarışını Çin kazanacak'

    Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenlemelerle yapay zeka yarışında avantaj kazandığını belirterek “Yapay zeka yarışını Çin kazanacak” dedi.

    Nvidia CEO’su Jensen Huang: Yapay zeka yarışını Çin kazanacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın dümeninde bulunan Nvidia’nın patronu Jensen Huang, yaptığı açıklamada, Çin’in yapay zeka yarışında Amerika Birleşik Devletleri’ni geçeceğini söyledi. Londra’da düzenlenen Future of AI Summit etkinliğinde konuşan Huang, “Çin yapay zeka yarışını kazanacak” ifadelerini kullandı. Huang’a göre bu üstünlüğün arkasında, Çin’in daha düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenleyici ortamı bulunuyor.

    Çin, kendi şirketlerini destekliyor

    Huang, yeni açıklamasında da bir süredir kullandığı söylemi tekrarlayarak Çin’in teknoloji alanında ABD’nin yalnızca nanosaniyeler kadar gerisinde olduğunu vurguladı. Rekabetin artık fark yaratacak kadar yakın bir seviyeye geldiğini vurgulayan Huang, “Amerika’nın, dünyadaki geliştiricileri kazanarak ve hızla ilerleyerek bu yarışı önde bitirmesi hayati önem taşıyor” dedi.

    Çin hükümeti son dönemde ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devlerinin işlettiği büyük veri merkezlerine enerji sübvansiyonlarını artırdı. Kaynaklara göre yerel yönetimler, Huawei ve Cambricon gibi yerli yarı iletken üreticilerinin ürünlerinin Nvidia çiplerine kıyasla daha fazla enerji tüketmesi nedeniyle artan maliyetlerden şikayet eden teknoloji firmalarına destek sağladı.

    Huang, Çin’e satış yapmayı istiyor

    Nvidia CEO’su Jensen Huang: Yapay zeka yarışını Çin kazanacak Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında yaptığı başka bir konuşmada da Huang, ABD’nin yapay zeka yarışını kazanmasının ancak Nvidia sistemlerinin küresel ölçekte, Çin dahil olmak üzere tüm geliştirici toplulukları tarafından benimsenmesiyle mümkün olabileceğini söylemişti. Ancak Huang, Çin hükümetinin Nvidia’yı kendi pazarından dışladığını belirterek bu durumun şirketin stratejisini zorlaştırdığını ifade etti.

    Yapay zeka alanındaki rekabet, özellikle Nvidia’nın ürettiği ileri seviye çiplerin Çin’e erişimi konusunda iki ülke arasında ciddi bir gerilime dönüşmüş durumda. Nvidia, dünya çapında en yüksek piyasa değerine sahip teknoloji şirketi konumunda ve geliştirdiği yapay zeka hızlandırıcıları, küresel üretken yapay zeka altyapısının temelini oluşturuyor.

    Nvidia, kendi çiplerini doğal olarak çok büyük bir pazar olan Çin’e satmak istiyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz günlerde Nvidia’nın en gelişmiş Blackwell serisi çiplerinin yalnızca Amerikan müşterilere sunulması gerektiğini söyledi.

