Nvidia CEO'sundan Terminator'a gönderme: "Yapay zeka kıyameti olmayacak"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, gelecekle ilgili hem olumlu hem de olumsuz endişeler de artarmaya başladı. Acaba insanlık kendi sonunu mu hazırlıyor? Nvidia CEO'su Jensen Huang'a göre bu korku fazla abartılıyor. Nvidia yöneticisi, yapay zekanın insanı "gezegenin zirvesinden indirecek" bir tehdit yaratmayacağını düşünüyor.

"Yapay zeka kıyameti olmayacak"

Joe Rogan'ın podcast'inde konuşan Huang, makinelerin insan zekâsını taklit edebileceğini, karmaşık problemleri çözebileceğini ve talimatları doğru yorumlayabileceğini kabul ediyor. Ancak bu yeteneklerin, insanlığın gezegendeki hâkimiyetini elinden alacak bir kırılmaya yol açmayacağı kanısında. Ona göre, kontrol kaybı korkusu bilimkurgudan ibaret ve yapay zekânın geleceği çok daha üretken bir yöne evrilecek.

Huang'ın en iddialı görüşlerinden biri, birkaç yıl içinde dünyadaki tüm bilginin yaklaşık yüzde 90'ının yapay zekâ tarafından üretilecek olması. Bu düşünce, yalnızca üretken yapay zekâyı değil, aynı zamanda sürekli öğrenen ve bilgi üreten otonom sistemleri de kapsıyor. Böyle bir tablo, insanın bilgi üretimindeki rolünü yeniden tanımlayabilir.

Nvidia CEO’su Jensen Huang: Yapay zeka, dot-com balonu gibi değil 4 hf. önce eklendi

Huang, yapay zekânın zaman zaman beklenmedik davranışlar sergilemesinin ise yalnızca büyük dil modellerinin öğrendiği verilerin bir sonucu olduğunu vurguluyor. Geçtiğimiz dönemde bir modelin, kurgusal bir mühendisin sırlarını açıklamakla tehdit etmesi gündem olmuştu. Nvidia CEO'su, bu tür örneklerin bilinç göstergesi değil, tamamen verideki insan davranışlarının makine tarafından yeniden yorumlanması olduğunu belirtiyor. Sistemlerin "niyeti" yok, yalnızca öğrendiklerini uyguluyorlar.

Bununla birlikte, yapay zekânın giderek daha otonom hâle geleceği de inkâr edilemez bir gerçek. Ona göre teknoloji, insanı yok etmeye değil, insanla birlikte gelişmeye evrilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia CEO'su: "Terminator gibi yapay zeka kıyameti olmayacak"

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: