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    Nvidia CEO'su: Toplumsal normlar AI çağına göre yeniden şekillendirilmeli

    Yapay zekanın geleceğine dair konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang, insanların AI'dan korkmak yerine onu kullanmayı öğrenmesi gerektiğini savundu ve toplumsal değişim için çağrı yaptı.

    Nvidia CEO'su: Toplumsal normlar AI çağına göre şekillendirilmeli Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ bugün iş imkânlarından çevrimiçi bilgi akışına kadar neredeyse her alanda köklü değişiklikler yapıyor. AI güdümünde şekillenen bu dönüşüm, hâliyle toplumsal bir değişimi de beraberinde getiriyor. İnsanların bu değişimin ne kadar yararımıza olacağı konusunda ciddi endişeler duymaya başladığı bu dönemde Nvidia CEO'sundan dikkat çekici bir açıklama geldi. Associated Press'e konuşan Jensen Huang, yapay zekânın getirdiği değişime direnmek yerine, toplumun bu yeni döneme uyum sağlaması gerektiğini savundu ve ekledi: "AI çağı için yeni toplumsal normlar geliştirilmesi gerekiyor."

    Jensen Huang: Bu Dönüşüme Ayak Uydurmak Kaçınılmaz

    İnsanların yapay zekâdan korkmak yerine onu günlük hayatlarının bir parçası hâline getirmesi gerektiğini savunan Huang, "Herkesin yapay zekâyı kullanmasını tavsiye ederim. Gidip onunla etkileşime geçin" ifadelerini kullandı. Huang'a göre AI, internet ya da akıllı telefonlar gibi toplumun işleyişini kökten değiştirecek teknolojilerden biri ve bu dönüşüme ayak uydurmak kaçınılmaz.

    Yapay zekânın son dönemde siyasi bir tartışma konusu hâline geldiğine dikkat çeken Huang, özellikle veri merkezlerinin inşasına yönelik tepkilerin ve iş kaybı endişelerinin kamuoyunda desteği azaltabileceğini düşünüyor. Ancak Nvidia CEO'suna göre AI uzun vadede ekonomik büyümeyi hızlandıracak, yeni bilimsel keşiflerin önünü açacak ve insanların daha verimli çalışmasını sağlayacak. Huang, yapay zekânın teknolojiye erişimdeki eşitsizliği azaltabileceğini de savunuyor. Günümüzde bir internet sitesi oluşturmak, karmaşık belgeleri analiz etmek ya da araştırma yapmak için artık yazılım geliştirmeyi bilmenin şart olmadığını söyleyen Huang, yapay zekâ araçlarının insanlara daha önce sahip olmadıkları yetenekler kazandırdığını belirtiyor. Ona göre AI, teknik bilgi seviyesi düşük kullanıcıların da gelişmiş dijital araçlardan yararlanabilmesini sağlayarak teknolojik bariyerleri azaltıyor.

    Huang Bu Süreci Otomobillerin Yaygınlaşmasına Benzetiyor

    Huang, bu süreci otomobillerin yaygınlaşmasına benzetiyor. Otomobiller ilk ortaya çıktığında da ciddi güvenlik endişeleri bulunduğunu hatırlatan Nvidia CEO'su, zamanla kaldırımların, yaya geçitlerinin ve trafik kurallarının oluşturulduğunu, böylece toplumun yeni teknolojiye uygun şekilde yeniden organize olduğunu söylüyor. Huang'a göre yapay zeka için de benzer bir süreç yaşanacak ve yeni sosyal kurallar ortaya çıkacak.

    Öte yandan Huang, yapay zekânın tamamen denetimsiz bırakılması gerektiğini düşünmüyor. Röportajda hükümetlerin belirli güvenlik standartları ve düzenlemeler oluşturmasının gerekli olduğunu söyleyen Nvidia CEO'su, özellikle ulusal güvenliğin öncelikli konu olması gerektiğini vurguladı. Ancak bu düzenlemelerin net risk tanımları üzerinden şekillendirilmesi gerektiğini savunan Huang, belirsiz kuralların teknolojik gelişmeyi yavaşlatabileceğini düşünüyor.

    Huang'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise enerji. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken veri merkezleri, her geçen gün daha fazla elektrik tüketiyor. Nvidia CEO'suna göre ABD'nin yapay zekâ yarışındaki en büyük zayıf noktalarından biri de enerji üretim kapasitesinin yetersiz kalması. Veri merkezlerine olan talep hızla artarken, mevcut enerji altyapısının bu büyümeyi desteklemekte zorlanabileceğini belirten Huang, enerji üretiminin artırılmasının AI sektörünün geleceği açısından kritik önemde olduğunu düşünüyor.

    Nvidia, AI alanında yaşanan patlamadan en çok kazanç elde eden şirketlerin başında geliyor. Bu patlamaya bağlı olarak Nvidia GPU'larına ve AI çiplerine olan talebin hızla artması, Nvidia'nın değerini 5 trilyon dolara yaklaştırarak dünyanın en büyük şirketine dönüştürdü. Bu yüzden Jensen Huang'in AI konusunda pek çok uzmandan çok daha tozpembe bir tablo çizmesine şaşırmamak gerekiyor.

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