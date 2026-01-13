Nvidia CEO'su: Yapay zekâ korkusu bilinçli şekilde körükleniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka günümüzde birçok farklı alanda karşımıza çıkarken, gelecekle ilgili hem olumlu hem de olumsuz endişeler de artarmaya başladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise, yapay zekâya yönelik olumsuz söylemleri sert sözlerle eleştirdi. Huang, verdiği son röportajlarda, yapay zekânın toplumsal yıkıma yol açacağı yönündeki görüşlere değindi.

Yapay zekâyı durdurmak çözüm değil

Huang'a göre bu söylemi besleyen kesim, çoğu zaman teknolojiden endişe duyan sıradan kullanıcılar değil. Nvidia CEO'su, bazı üst düzey yöneticilerin ve şirketlerin, kendi ajandaları doğrultusunda hükümetleri etkilemeye çalıştığını ve yapay zekâ korkusunu bir baskı aracına dönüştürdüğünü savunuyor. Ayrıca Nvidia CEO'su, bu düşünceyi "kıyamet tellallarının söylemi" olarak nitelendiriyor

Yapay zekânın son birkaç yıldaki gelişimine dikkat çeken Huang, sektörün önemli eşikleri geride bıraktığını da paylaştı. Akıl yürütme, bağlam anlama, bilgi doğrulama ve araştırma gibi alanlarda kaydedilen ilerlemelerin, yapay zekâyı daha işlevsel ve daha öngörülebilir hâle getirdiğini söylüyor. Ona göre bu tablo, felaket senaryolarını değil, teknolojinin olgunlaşma sürecini işaret ediyor.

Huang, yapay zekâ güvenliği konusundaki yaklaşımını da otomotiv benzetmesiyle açıklıyor. Bir ürünün güvenli kabul edilebilmesi için öncelikle vaat ettiği işi doğru şekilde yapması gerektiğini belirten Nvidia CEO'su, yapay zekâ için de aynı ilkenin geçerli olduğunu savunuyor. Sistemlerin kasıt, niyet veya bilinç gibi kavramlara sahip olmadığını, yalnızca öğrendikleri verileri uyguladığını hatırlatıyor.

Ayrıca regülasyon çağrılarına mesafeli duran Huang, yapay zekânın iki yılda geldiği noktayı işaret ederek, durdurulması değil, daha sorumlu ve daha yaygın biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

