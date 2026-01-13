Giriş
    Nvidia CEO'su: Yapay zekâ korkusu bilinçli şekilde körükleniyor

    Yapay zekânın geleceği tartışılmaya devam ederken, Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan sert bir açıklama paylaşıldı. Yapay zekâ korkusu bilinçli şekilde körükleniyor.

    Nvidia CEO'su: Yapay zekâ korkusu bilinçli şekilde körükleniyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka günümüzde birçok farklı alanda karşımıza çıkarken, gelecekle ilgili hem olumlu hem de olumsuz endişeler de artarmaya başladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise, yapay zekâya yönelik olumsuz söylemleri sert sözlerle eleştirdi. Huang, verdiği son röportajlarda, yapay zekânın toplumsal yıkıma yol açacağı yönündeki görüşlere değindi.

    Yapay zekâyı durdurmak çözüm değil

    Huang'a göre bu söylemi besleyen kesim, çoğu zaman teknolojiden endişe duyan sıradan kullanıcılar değil. Nvidia CEO'su, bazı üst düzey yöneticilerin ve şirketlerin, kendi ajandaları doğrultusunda hükümetleri etkilemeye çalıştığını ve yapay zekâ korkusunu bir baskı aracına dönüştürdüğünü savunuyor. Ayrıca Nvidia CEO'su, bu düşünceyi "kıyamet tellallarının söylemi" olarak nitelendiriyor

    Yapay zekânın son birkaç yıldaki gelişimine dikkat çeken Huang, sektörün önemli eşikleri geride bıraktığını da paylaştı. Akıl yürütme, bağlam anlama, bilgi doğrulama ve araştırma gibi alanlarda kaydedilen ilerlemelerin, yapay zekâyı daha işlevsel ve daha öngörülebilir hâle getirdiğini söylüyor. Ona göre bu tablo, felaket senaryolarını değil, teknolojinin olgunlaşma sürecini işaret ediyor.

    Huang, yapay zekâ güvenliği konusundaki yaklaşımını da otomotiv benzetmesiyle açıklıyor. Bir ürünün güvenli kabul edilebilmesi için öncelikle vaat ettiği işi doğru şekilde yapması gerektiğini belirten Nvidia CEO'su, yapay zekâ için de aynı ilkenin geçerli olduğunu savunuyor. Sistemlerin kasıt, niyet veya bilinç gibi kavramlara sahip olmadığını, yalnızca öğrendikleri verileri uyguladığını hatırlatıyor.

    Ayrıca regülasyon çağrılarına mesafeli duran Huang, yapay zekânın iki yılda geldiği noktayı işaret ederek, durdurulması değil, daha sorumlu ve daha yaygın biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

