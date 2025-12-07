Giriş
    NVIDIA CEO'su: Yapay zekânın insanlığı nereye götüreceğini kimse öngöremiyor

    NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang, yapay zekâ çağının insanlık için nasıl bir gelecek yaratacağını kimsenin kesin olarak tahmin edemeyeceğini söyledi.            

    NVIDIA CEO'su: Yapay zekânın geleceğini kimse öngöremiyor Tam Boyutta Gör
    NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Joe Rogan ile gerçekleştirdiği bir podcast söyleşisinde yapay zekâ teknolojilerinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Huang, yapay zekânın insanlık üzerindeki etkilerinin kimse tarafından kesin şekilde tahmin edilemeyeceğini, ancak bunun popüler kültürdeki karanlık senaryolarla da örtüşmediğini belirtti.

    Terminatör senaryosu beklemiyorum

    Huang, yapay zekâ konusundaki küresel yarışı "teknolojik sprint"’ ve Soğuk Savaş döneminin "Manhattan Projesi'ne" benzetti. Tarih boyunca büyük teknolojik sıçramaların yeni küresel güçlerin ortaya çıkmasına yol açtığını hatırlattı. Elon Musk'ın karamsar değerlendirmeleri sorulduğunda ise doğrudan yanıt vermekten kaçınan Huang, yine de yapay zekânın ani ve yıkıcı bir tehdit oluşturacağına inanmadığını söyledi.

    NVIDIA CEO'su: Yapay zekânın geleceğini kimse öngöremiyor Tam Boyutta Gör
    Söyleşide ayrıca enerji tüketimi konusu da gündeme geldi. Huang, yapay zekâ için gerekli veri merkezi talebinin hızla arttığını ve bunun ciddi bir endişe yarattığını doğruladı. Büyük şirketlerin uzayda güneş enerjisiyle çalışan veri merkezleri kurma fikrini araştırdığını dile getiren Huang, önde gelen yapay zekâ firmalarının önümüzdeki yedi yıl içinde kendi nükleer santrallerini inşa etme yoluna gidebileceğini öngördü.
