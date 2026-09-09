Nvidia CEO’su yapay zekanın tarihi eşiğe ulaştığını söyledi: “AGI geldi”

OpenAI, 3 Eylül Perşembe günü tanıttığı yeni modeli GPT-6 Astra ile AGI çağının başladığını söylemişti. Şirket, Astra’yı şimdiye kadarki en zeki ve en uyumlu modeli olarak tanımlarken modelin en zorlu profesyonel işlerde yüksek hız, doğruluk ve muhakeme yeteneği sunduğunu açıkladı. OpenAI Başkanı Greg Brockman ise tanıtım sırasında doğrudan “AGI çağına hoş geldiniz” dedi.
Tam da bu noktada Nvidia CEO’su Jensen Huang’dan daha net bir çıkış geldi. Huang, 6 Eylül Pazar günü X üzerinden yaptığı paylaşımda OpenAI ekibini Astra’nın yayınlanması nedeniyle tebrik ederken, “AGI geldi” ifadelerini kullandı. Nvidia CEO’su ayrıca Astra’nın Nvidia çipleri kullanılarak eğitildiğine dikkat çekti.
OpenAI da AGI döneminin başladığını düşünüyor
Fakat yapay zeka alanındaki herkes aynı fikirde değil. Hatta OpenAI’ın Astra tanıtımında öne çıkardığı ARC Prize benchmarkının araştırmacıları da temkinli. Çünkü bu testlerde gösterilen başarı, gerçek dünyanın karmaşıklığını yansıtmıyor.
Ek olarak OpenAI CEO’su Sam Altman da yakın zamanda AGI kavramının “çok kötü tanımlanmış bir terim” olduğunu ve hatta bir pazarlama terimi olarak görülebileceğini söylemişti.
AGI’nin gerçekten ortaya çıkması halinde bunun günlük yaşam üzerindeki etkisi kesinlikle radikal olacak. Tıp ve bilim alanındaki araştırmaları hızlandırabilecek, insanlara çok daha yetenekli kişisel asistanlar sağlayabilecek, çok sayıda mesleği yok edecek. Kısaca kısa sürede devasa bir dönüşüm yaratacak. Eğer bu perspektiften bakarsak AGI seviyesine henüz gelmedik. Ancak buna çok da uzak değiliz.
Ve bir de AGI söylemlerinin ne taraftan geldiğine de iyi bakmak gerek. Astra etrafındaki AGI tartışmasının Nvidia açısından ayrı bir önemi daha var. Çünkü OpenAI, Meta, Anthropic ve Google gibi öncü yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği modeller, eğitim ve çıkarım süreçlerinde Nvidia’nın gelişmiş GPU’larına büyük ölçüde bağımlı durumda. Bu hakimiyet Nvidia’nın son finansal çeyrekte 96 milyar dolar kazanmasını sağladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: