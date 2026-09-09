Nvidia CEO’su yapay zekanın tarihi eşiğe ulaştığını söyledi: “AGI geldi”

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasında yıllardır ulaşılması beklenen sabit bir hedef bulunuyor. İnsan gibi düşünebilen, farklı alanlarda yeni problemleri kendi başına çözebilen ve yalnızca kendisine verilen görevleri yerine getirmekle kalmayıp ekonomik açıdan değerli işlerin büyük bölümünde insanları geride bırakabilen bir sistem. Bu tanımlama genel olarak “yapay genel zeka” veya kısaca AGI olarak adlandırılıyor. OpenAI, Google, Meta ve Anthropic gibi şirketleri günümüzdeki tüm hedefi bu seviyeye erişmek. Ancak AGI’nin tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı bir yana, hangi noktada “geldi” denebileceği konusunda bile teknoloji dünyasında ortak bir tanım bulunmuyor. Bazılarına göre ise çoktan o noktaya gelmiş bulunuyoruz. Nvidia CEO’su Jensen Huang’de bunlardan biri.

OpenAI, 3 Eylül Perşembe günü tanıttığı yeni modeli GPT-6 Astra ile AGI çağının başladığını söylemişti. Şirket, Astra’yı şimdiye kadarki en zeki ve en uyumlu modeli olarak tanımlarken modelin en zorlu profesyonel işlerde yüksek hız, doğruluk ve muhakeme yeteneği sunduğunu açıkladı. OpenAI Başkanı Greg Brockman ise tanıtım sırasında doğrudan “AGI çağına hoş geldiniz” dedi.

Tam da bu noktada Nvidia CEO’su Jensen Huang’dan daha net bir çıkış geldi. Huang, 6 Eylül Pazar günü X üzerinden yaptığı paylaşımda OpenAI ekibini Astra’nın yayınlanması nedeniyle tebrik ederken, “AGI geldi” ifadelerini kullandı. Nvidia CEO’su ayrıca Astra’nın Nvidia çipleri kullanılarak eğitildiğine dikkat çekti.

OpenAI da AGI döneminin başladığını düşünüyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, Astra’yı yalnızca daha güçlü bir yapay zeka modeli olarak sunmuyor. Şirket, modeli “ekonomik açıdan en değerli işlerin çoğunda insanlardan daha iyi performans gösteren, yüksek derecede otonom sistemler” şeklinde tanımladığı AGI hedefiyle ilişkilendiriyor. Hatta Brockman, gelecekte insanların AGI’nin “bu dönemlerde” ortaya çıktığını düşüneceğini ve bunun Astra yüzünden olacağını söyledi.

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Fakat yapay zeka alanındaki herkes aynı fikirde değil. Hatta OpenAI’ın Astra tanıtımında öne çıkardığı ARC Prize benchmarkının araştırmacıları da temkinli. Çünkü bu testlerde gösterilen başarı, gerçek dünyanın karmaşıklığını yansıtmıyor.

Ek olarak OpenAI CEO’su Sam Altman da yakın zamanda AGI kavramının “çok kötü tanımlanmış bir terim” olduğunu ve hatta bir pazarlama terimi olarak görülebileceğini söylemişti.

AGI’nin gerçekten ortaya çıkması halinde bunun günlük yaşam üzerindeki etkisi kesinlikle radikal olacak. Tıp ve bilim alanındaki araştırmaları hızlandırabilecek, insanlara çok daha yetenekli kişisel asistanlar sağlayabilecek, çok sayıda mesleği yok edecek. Kısaca kısa sürede devasa bir dönüşüm yaratacak. Eğer bu perspektiften bakarsak AGI seviyesine henüz gelmedik. Ancak buna çok da uzak değiliz.

Ve bir de AGI söylemlerinin ne taraftan geldiğine de iyi bakmak gerek. Astra etrafındaki AGI tartışmasının Nvidia açısından ayrı bir önemi daha var. Çünkü OpenAI, Meta, Anthropic ve Google gibi öncü yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği modeller, eğitim ve çıkarım süreçlerinde Nvidia’nın gelişmiş GPU’larına büyük ölçüde bağımlı durumda. Bu hakimiyet Nvidia’nın son finansal çeyrekte 96 milyar dolar kazanmasını sağladı.

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