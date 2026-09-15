Nvidia CEO’sundan Trump’a: “Yapay zekada yavaşlamaya izin vermeyeceğiz”

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Nvidia CEO’su Jensen Huang, Los Angeles’ta düzenlenen All-In Summit sırasında ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen telefonu canlı yayında salondaki katılımcılarla paylaştı. Trump’la konuşmaya başlayan Huang, “En iyi arkadaşlarımla sahnedeyim” derken Trump’ın sesini de hoparlöre aldı. Konuşmada küçük espriler yapılsa da asıl ilgi çekici nokta ise Huang’in yapay zekada yavaşlama konusunda sözleri oldu.

Yapay zekada yavaşlama tartışması

Telefon görüşmesi, etkinlikte yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması üzerine yapılan tartışmanın ortasında gerçekleşti. Anthropic CEO’su Dario Amodei kısa süre önce yapay zeka yeteneklerinin geliştirilme hızının düşürülmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya OpenAI CEO’su Sam Altman ve SpaceX/Tesla patronu Elon Musk da destek vermişti.

Ancak görünüşe göre Nvidia CEO’su bu görüşe katılmıyor ve yavaşlama çağrılarının karşısında yer alıyor. Trump da Huang’la yaptığı görüşmede bu yaklaşımı destekledi. Trump, “Onlar sadece bunun gerçekleşmesini istemeyen pek çok kişinin ekmeğine yağ sürüyorlar. Bunlar politikacılar olabilir. Çin de olabilir. Ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir aldatmaca.” dedi.

Huang ise “Haklısınız. Bunun olmasına [AI’da yavaşlama] izin vermeyeceğiz, efendim,” diye yanıtladı

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Nvidia CEO’sunun yavaşlama çağrılarına karşıt tavır alması ise oldukça makul. Zira yapay zeka geliştirmelerinin yavaşlaması aynı zamanda yapılan yatırımların da yavaşlayacağı anlamına geliyor. AI ekosisteminin ve altyapısının tartışmasız lideri olan Nvidia için bu büyük bir maddi kayıp anlamına geliyor.

Başkan Trump her ne kadar yavaşlama karşıtı olsa da o da bazı risklerden haberden. Zira Trump, Huang’a şunları söyledi: “Biraz dikkatli olmalıyız… İşleri halletmeliyiz ve bunu ihtiyatlı bir şekilde yapmalıyız ancak bu, bir sektörü durduracağımız anlamına gelmez. O yüzden size sonuna kadar destek veriyorum. Bu konuda ne düşündüğünüzü bile bilmiyordum. Sadece benimle aynı şekilde düşündüğünüzü umuyordum. Liderlik edeceğiz.”

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