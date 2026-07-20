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    Nvidia CEO'sunun ikonik ceketi satışa çıktı: Server değerinde!

    Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın imzalı Tom Ford deri ceketi, hayır amaçlı açık artırmada 960 bin dolara satıldı. Elde edilen gelir genç teknoloji girişimcilerini desteklemek için kullanılacak.

    Nvidia CEO'sunun ikonik ceketi satışa çıktı: Server değerinde! Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın uzun yıllardır özdeşleştiği deri ceketlerinden biri, düzenlenen bir hayır müzayedesinde beklentilerin çok üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılan imzalı Tom Ford ceket, tam 960 bin dolar karşılığında satıldı.

    Elde edilen gelir, hayır amaçlı kullanılacak

    Kaçıranlar için Nvidia CEO'Su Jensen Huang'ın deri ceketleri son yıllarda Nvidia'nın yükselişiyle birlikte adeta şirketin simgelerinden biri haline geldi. Yapay zeka alanındaki büyük büyüme sayesinde Nvidia dünyanın en değerli şirketleri arasına girerken, Huang da teknoloji dünyasının en tanınan isimlerinden biri oldu.

    Müzayede öncesinde 40 bin ila 60 bin dolar arasında satılması beklenen ceket, açık artırma kapsamında "The Jensen Jacket" adıyla sergilendi ve Huang'ın liderlik anlayışını simgeleyen ikonik parçalar arasında gösterildi. Ayrıca, Jensen Huang tarafından 18 Ekim 2023'te Taipei'de düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde giyildi ve Professional Sports Authenticator (PSA) tarafından doğrulandı.

    Bu doğrulamaya ek olarak ceket üzerinde Nvidia CEO'sunun imzası da bulunuyor. Elde edilen gelirin tamamı ise hayır amaçlı kullanılacak. Açık artırmadan kazanılan 960 bin dolar, teknoloji, bilim ve kültür alanlarında projeler geliştiren genç girişimcilere destek sağlayan Edge Institute adlı kuruluşa aktarılacak.

    Öte yandan açık artırmada satılan Tom Ford deri ceket, normalde 2023 erkek koleksiyonuna ait lüks bir ürün olarak yaklaşık 9 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Ancak ceketin Jensen Huang tarafından kullanılmış ve imzalanmış olması, değerini yaklaşık 1 milyon dolar seviyesine taşıdı.

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