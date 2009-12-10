Nvidia cephesindeki tek sıkıntı Fermi'nin 2010'a kalması değil

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Ocak sonu gibi duyurup Şubat ayı ile birlikte hacimli satışa sunacağı söylenen Nvidia cephesinde firmanın iş ortakları bir başka sıkıntının etkisi altındalar. Gelen bilgilere göre GT200 tabanlı GeForce 200 serisi ekran kartları için firmaların elinde yeterli miktarda ürün yok ve Ağustos ayından bu yana GPU temininde sıkıntı yaşanıyor. 40nm üretim teknolojisine yoğunlaşan ve DirectX 10.1 destekli GeForce G210, GT220 ve GT240 modellerini duyuran Nvidia, Fermi öncesinde tüm dikkatini bu modellere yoğunlaştırırken üretici ortakların stoğunda GeForce GTX 260 ve üstü modellerin olmadığı, yüksek kâr getiren bu modelleri satamadıkları için de hedefledikleri gelir beklentilerinin uzağında kalabilecekleri söyleniyor.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Nvidia'nın GeForce GTX 275 ve 285 modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilmiş ancak firmatüm bu söylentileri yalanmıştı. DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisine özellikle de 5850 modeline karşı fiyat indirimine gideceği düşünülen ancak aradan geçen üç aylık süre zarfında resmi herhangi bir adım atmayan Nvidia'nın, yeni jenerasyona konsentre olduğu ve kaynaklarını Fermi tabanlı GeForce 300 serisinde kullanmayı tercih ettiği konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın GeForce 200 serisi için hazırladığı yüksek performans odaklı son model, EVGA ile geliştirilen özel tasarımlı GeForce GTX 275 Co-Op PhysX Edition olmuştu.