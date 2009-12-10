Nvidia cephesindeki tek sıkıntı Fermi'nin 2010'a kalması değil

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Ocak sonu gibi duyurup Şubat ayı ile birlikte hacimli satışa sunacağı söylenen Nvidia cephesinde firmanın iş ortakları bir başka sıkıntının etkisi altındalar. Gelen bilgilere göre GT200 tabanlı GeForce 200 serisi ekran kartları için firmaların elinde yeterli miktarda ürün yok ve Ağustos ayından bu yana GPU temininde sıkıntı yaşanıyor. 40nm üretim teknolojisine yoğunlaşan ve DirectX 10.1 destekli GeForce G210, GT220 ve GT240 modellerini duyuran Nvidia, Fermi öncesinde tüm dikkatini bu modellere yoğunlaştırırken üretici ortakların stoğunda GeForce GTX 260 ve üstü modellerin olmadığı, yüksek kâr getiren bu modelleri satamadıkları için de hedefledikleri gelir beklentilerinin uzağında kalabilecekleri söyleniyor.
Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Nvidia'nın GeForce GTX 275 ve 285 modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilmiş ancak firmatüm bu söylentileri yalanmıştı. DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisine özellikle de 5850 modeline karşı fiyat indirimine gideceği düşünülen ancak aradan geçen üç aylık süre zarfında resmi herhangi bir adım atmayan Nvidia'nın, yeni jenerasyona konsentre olduğu ve kaynaklarını Fermi tabanlı GeForce 300 serisinde kullanmayı tercih ettiği konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia'nın GeForce 200 serisi için hazırladığı yüksek performans odaklı son model, EVGA ile geliştirilen özel tasarımlı GeForce GTX 275 Co-Op PhysX Edition olmuştu.
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şu anda fermi piyasada olsa ati fiyatları bu seviyede turamıydı sizce, belkide 5850 yi 200 dolara alacaktık ama fermi geçikince ati indirim yapmadı. unutmayın hiç bir firma kâr etmeden mal satmaz son kullanıcıya o yüzden kimsenin fanatiği olmayın,işinize ve paranıza hangisi denk geliosa onu alın, her iki firmayada bizlerin ihtiyacı var
Niye batmasın canım kardeşim. Zamanında caanım 3Dfx firması da çok güzel işler yaparken birden bire şu anda Nvidia nın yaptığı gibi saçmalamaya başladı, gidip 4 çekirdekli ekran kartı yapayım derken kendi kendini batağa soktu sonunda da Nvidia tarafından satın alındı.
Bunun gibi pek çok örnek mevcut. İllaa ki batacak diyen yok zaten ama eğer Fermi aşırı pahalı ve ATI nin kartları ile rekabet edemiyecek bir kart olarak piyasaya sürülürse her an her şey olabilir. Bu teknoloji firmaları başka sektöre benzemez. Örneğin bu sene 100 lira kazandılarsa onun 70-80 lirasını gelecek sene için ar-ge ye yatırıyorlar. Bir tek hatalı adımın sonucu bile çok acı olabilir.
Nvidia batarsa da hiç üzülmem çünkü Nvidia uzun süredir saçmalıyor (her yaptığıyla) tavırları tüketiciyi aşağılayıp salak yerine koymaktan ibaret. Nvidia batacak olsa orada çalışan tüm mühendisler ve çalışanlar hayatını kaybedecek değil sonuçta. Taiwan'lı cebinde 3-5 milyar doları olan bir grup bu boşluğu hemen doldurur. Yoksa Nvidia çalışanları yarın limon satmaya başlayıp ATI yi ekran kartı işinde yalnız bırakmaz korkma.
Fermi mimarisinin istenilen tarihten daha geç çıkacağı doğru ama bu forumlarda söylenen "Nvidia çok zor durumda, batacak." gibi söylemlerin hiçbirisini doğru kılmıyor.
Bunları söyleyenler çoğunlukla Nvidia'nın ne yapmaya çalıştığını kavrayamamış kişiler.
Ama sonra Nvidia'nım başarılarını görünce de tesadüfmüş gibi bir tavır takınıyorlar. "Vay be şaşırdım." ya da "AMD olması gereken yerde değil." gibi tepkiler verenler işte bu kişiler. Kendi gözlerinde önemsiz ya da değersiz olay şeylerin herkes için öyle olduğunu düşünüyorlar. Dünya'nın ne kadar büyük bir yer olduğunun farkında değiller çünkü.
"Bana çok saçma geliyor. Bir türlü ne yaptıklarını anlayamıyorum." gibi söylemler açıkçası zaten durumu ortaya koyuyor. Nvidia ne yaptığını biliyor. Gerisinin bir önemi yok.
Kartlar piyasada istense bulunamayacakmış gibi spekülasyon yapıp fiyat korumaya çalışan da Nvidia. Sayelerinde kartların ucuzladığını göremiyoruz.
aceleye geldi galiba
nvati diyede isim korlar ohh mis gibi benim kafama yattı
Oyun oynamayan insanlar için anakarta bütünleşik ekran kartları yeterli hatta fazla bile. Oysa insanlar ATI ve NVidia ekran kartlarını extra para ödeyerek (mali durumlarına göre farklı seviyede) oyun oynamak için alıyorlar.
Nvidia ise yok GPGPU yok CUDA yok PhysicX deyip insanların ekran kartlarını genel satın alma amaçları dışında şeyleri ekleyerek satmaya çalışıyor.
Tabii ki bunun sonucunda daha büyük bir işlemci çekirdeği, daha fazla ısınan ve daha fazla güç tüketen ve pahalı bir GPU ortaya çıkıyor.
Nvidia işlemci pazarına girmenin aç gözlü planlarını kurarken Ekran kartını basamak olarak kullanmaya çalışıyor. Ancak bu Fermi Nvidia nın sonu olabilir diye düşünüyorum.
Bu tür şeyler etkisini hemen göstermez.
SLI ve CF gibi çoklu kart kullanımı aslında uzun yıllar önce ortaya atılmış bir şeydi. Ama demekki kapalı kapılar ardında yıllarca çalışmışlar ve bu güne gelmişler. Ancak şu da bir gerçek, eğer sektörde önde gitmiyorsan destek sağlaman da çok zor. Misal ilk DX10 kartı NVidia çıkardı ve doğal olarak ta biraz da destek primi ile oyunlar daha çok NVidia kartlara göre yapıldı. Zira ATİ tarafında ne adam akıllı sürücü ne de kart vardı. İşte bu sebepten dolayı da zaten Fermi nin elde patlama olasılığı %50 nin üstüne çıkyor tüm ihtimaller dahilinde.
CUDA ve Physx yazılımsal destektir gpu zarının büyüklüğü ile hiçbir alakası yoktur. Bu mimari ile alakalı bir durum yani kullandığı çekirdek tmu ve rop birimlerin sayısı ile ilgili.