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    Nvidia Çin pazarında artık yok, Huawei rakip bırakmadı

    Huawei’nin son dönemde yaptığı önemli yapay zekâ yatırımları meyvesini vermeye başladı. Firma 2.56 milyar dolarlık sipariş alarak Nvidia’ya nazire yaptı.        

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Önce ABD tarafından Çin yonga sektörüne uygulanan ağır yaptırımlar sonrasında da bu kez Çin’in bağımsız olma hedefiyle Batılı yonga ürünlerine kısıtlamalar uygulaması Nvidia için sonun başlangıcı oldu. Firmanın Çin macerası bitmek üzere.

    Nvidia Çin’den çıkacak mı?

    Son dönemde Huawei’nin yapay zekâ yonga tasarımlarında önemli hamleler yapması Çinli yapay zekâ devlerini de rahatlatmış durumda. DeepSeek uygulamalı yapay zekâ çalışmaları için Huawei’den 160 bin adet Ascend 950DT yongası sipariş etti. Siparişin toplam faturası 2.56 milyar dolar olacak.

    Firma iç Moğolistan bölgesinde yer alan 1GW veri merkezinde kullanacağı hızlandırıcılar için Nvidia H20 hızlandırıcısından vazgeçti. Zira Nvidia H20 neredeyse yarı yarıya pahalı ve DeepSeek önemli bir tasarruf yapacak.

    7nm sürecinde geliştirilen Huawei Ascend 950DT hızlandırıcısı 144GB HiZQ 2.0 HBM belleklerle donatıldı. 4TB/s bellek bant genişliği ve 2TB/s grafik birimleri arası bağlantı hızı sunuyor. Hızlandırıcı ayrıca Huawei’nin Atlas 950 SuperPoD yapısı içerisinde yer alıyor ve 8 EFLOPS yapay zekâ performansına ulaşıyor. Huawei bu hızlandırıcıları 1 yıldan uzun bir süre içerisinde teslim edecek.

    Nvidia’nın hem fiyat tarafında hem de şirket tercihleri tarafında Huawei ile rekabet edememesi ülkedeki varlığının da sorgulanmasına neden oluyor. Jensen Huang zaten bir süre önce Çin’de neredeyse sıfıra düştüklerini açıklamıştı.

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