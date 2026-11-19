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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, ABD iznine rağmen Çin'e yapay zeka çipi sevkiyatını tamamen durdurdu. Şirketin geçici CEO'su Colette Kress, H200 işlemcilerinin artık Çin'e gönderilmediğini açıkladı. Pekin yönetiminin ABD teknolojisine bağımlılığı azaltma hedefi ve büyük ölçekli ithalata onay vermemesi nedeniyle yüz binlerce çip Hong Kong'da bekletiliyordu. Jensen Huang'ın ayrılığı sonrası alınan bu karar, şirketin Çin politikasındaki büyük değişimi gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia, Çin'e yönelik H200 yapay zeka işlemcisi sevkiyatlarını durdurdu. Şirketin geçici CEO'su Colette Kress, salı günü gerçekleştirilen finansal sonuç toplantısında yaptığı açıklamada mevcut gelir beklentilerine Çin'e lisanslı Hopper veri merkezi ürünlerinin dahil edilmediğini ve bu ürünlerin sevkiyatının artık yapılmadığını söyledi.

Nvidia'nın Çin planları değişti

ABD yönetimi geçtiğimiz yıl Nvidia'nın güçlü Hopper mimarisini temel alan H200 işlemcilerini Çin pazarına sunmasına izin vermişti. Bu onaya rağmen şirket gelişmiş yapay zeka yongalarını Çin’e göndermeyi durdurdu. Eski Nvidia CEO’su Jensen Huang döneminde satış yapılabilmesi için girişimlerde bulunulmuştu. Dolayısıyla geçici CEO yönetiminde politikada önemli bir değişikliğe gidildi.

Kress, kararın arkasındaki nedenlere ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Nvidia'nın Çin'deki diğer ticari faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda da net bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Nvidia'nın Çin'e yönelik sevkiyatları, şirketin CEO değişikliğinden önce de çeşitli engellerle karşılaşıyordu. Çinli şirketlerin H200 işlemcilerini kullanabilmesi için gerekli denetimlerin yeterince titiz yapılmadığı yönündeki endişeler de gündeme gelmişti.

Nvidia, Jensen Huang'ı CEO olarak geri getirmeyi düşünmüyor 1 gün önce eklendi

Reuters'ın bu ay yayımladığı habere göre yaklaşık 600 bin H200 GPU’su Pekin yönetiminin büyük ölçekli ithalata onay vermemesi nedeniyle Hong Kong'da bekliyordu. Çin'in bu tutumunda, ABD teknolojilerine olan bağımlılığını azaltma hedefinin etkili olduğu belirtiliyor.

Nvidia'daki değişim Jensen Huang'ın geçen hafta CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından geldi. Huang'ın, aralarında ABD istihbaratının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği bir kadının da bulunduğu birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Ancak şirketin Çin'e çip sevkiyatını durdurma kararının bu gelişmelerle bağlantılı olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

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Nvidia, Çin'e yapay zeka çipi satışını durdurdu

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