    Nvidia, Çin için yeni yapay zeka çipleri geliştiriyor

    Nvidia, Çin pazarına uyumlu Groq tabanlı AI çiplerini geliştiriyor. Mayıs 2026’da piyasaya çıkması beklenen çip, çıkarım işlemlerinde Çin’deki yerel sistemlerle uyumlu çalışacak.

    Nvidia, Çin pazarına sunulabilecek özel bir Groq yapay zeka çipi üzerinde çalışıyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre şirket bu adımıyla hem Çinli müşterilerin talebine yanıt vermeyi hem de global AI pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    Geçen yıl Groq ile yapılan 17 milyar dolarlık teknoloji lisans anlaşması Nvidia’ya yeni nesil çiplerin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamıştı. Kısa süre önce düzenlenen GTC etkinliğinde ise Groq serisinin yeni ürünleri tanıtılmıştı. Nvidia, bu çipleri özellikle AI sistemlerinin soru yanıtlaması, kod yazması ve kullanıcı görevlerini yerine getirmesi gibi çıkarım (inference) işlemlerinde kullanmayı planlıyor.

    Çin için özel sürüm

    Tanıtılan yeni Groq 3 çiplerinin mevcut haliyle ABD’nin ticaret sınırlamalarına takılıp takılmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak kaynaklara göre Çin’e sunulacak Groq çipleri performansı düşürülmüş versiyonlar değil, standart çiplerin sistem uyumluluğu açısından adapte edilmiş sürümleri olacak. Bu özel versiyonun Mayıs ayında piyasaya sunulması planlanıyor.

    Nvidia için Çin pazarı oldukça önemli ve şirket hedefleri için kritik. Özellikle Nvidia CEO’su Jensen Huang’in 2027’ye kadar en az 1 trilyon dolar gelir elde edebileceklerini söylemiş olması Çin’in önemini artırıyor.

    Huang ayrıca, ABD yönetiminden alınan ihracat lisansları ve Çinli müşterilerden gelen satın alma talepleri sayesinde H200 çiplerinin üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı. H200, Nvidia’nın önceki nesil yüksek performanslı çiplerinden biri konumunda. Bununla birlikte H200 veya sonraki nesiller yapay zekanın eğitimine odaklı donanımlar.

    Nvidia, eğitim çözümlerinde tartışmasız lider olsa da çıkarım tarafında rekabetle karşılaşıyor. Groq ile yapılan lisans anlaşması da zaten bu yüzden. Çinli firmalar, başta Baidu olmak üzere, kendi çıkarım çiplerini üretmeye devam ediyor. Nvidia, Çin pazarına sunacağı Groq çipleriyle bu alandaki rekabette avantaj elde etmeyi hedefliyor.

