    NVIDIA, Çin pazarına dönüyor: H200 üretimi başladı

    Nvidia, Çin pazarında yeniden ivme kazanmaya hazırlanıyor. H200 üretimi yeniden başlarken, Groq ortaklığıyla geliştirilen yeni yapay zekâ çözümü de geliyor.     

    Nvidia, Çin pazarındaki ambargo ve belirsizliklerin ardından yeniden hareketlenmeye başladı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, son açıklamasında H200 yapay zekâ çipinin yeniden üretime alındığını ve Çin'den siparişlerin geldiğini doğruladı.

    Kaçıranlar için son dönemde ABD ve Çin arasındaki regülasyon süreçleri, Nvidia'nın planlarını birkaç kez revize etmesine neden olmuştu. Özellikle ihracat onayları ve yerel düzenleyici engeller, H200 sevkiyatlarını doğrudan etkiledi. Ancak mevcut tabloda şirketin tedarik zincirini yeniden devreye aldığı ve üretimi hızlandırdığı belirtiliyor.

    H200 tarafındaki en kritik gelişme, doğrudan sipariş alınmış olması. Bu durum, yalnızca üretimin yeniden başlaması değil, aynı zamanda Çin'deki talebin devam ettiğini de gösteriyor. Eğer yeni bir düzenleyici engel ortaya çıkmazsa, sevkiyatların birkaç hafta içinde başlayabilir. Öte yandan Nvidia, Çin pazarı için alternatif çözümler üzerinde de çalışıyor.

    Groq ile kurulan iş birliği kapsamında, Hopper mimarisiyle birlikte kullanılacak yeni bir çözüm hazırlanıyor. Bu noktada, Hopper architecture tabanlı sistemlerin, Groq'un LPU (Language Processing Unit) birimleriyle eşleştirilmesi planlanıyor. Bu yaklaşımın temel amacı ise, Çin'de hızla artan "inference" yani çıkarım odaklı yapay zekâ yüklerini karşılamak.

    Özellikle veri merkezi tarafında eğitimden çok çıkarım süreçlerinin öne çıkması, farklı donanım kombinasyonlarını daha anlamlı hale getiriyor. Nvidia'nın bu hamlesi ise, doğrudan bu bölüme yanıt vermiş olacak. Yeni Groq tabanlı çözümlerin Mayıs ayı itibarıyla Çinli müşterilere sunulması bekleniyor. 

