    Nvidia ABD’yi uyardı: Yapay zekâ yarışını Çin kazanıyor, kısıtlamalardan vazgeçin

    Çin’de rekabeti büyük ölçüde kaybeden Nvidia süreçten rahatsız. Ambargoların Çin’i engellemediğini aksine kamçıladığını belirten Nvidia, ABD hükümetine çağrı yaptı. 

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    ABD’nin yapay zekâ yarışında engellemek istediği Çin’e ağır ambargolar uygulamasına rağmen bırakın gerilemeyi aksine geride bırakmak üzere. Ambargolar nedeniyle Çin’de büyük gelir kaybına uğrayan Nvidia ise bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyor. 

    Nvidia uyardı

    Nvidia kurucusu ve patronu Jensen Huang, Çin’in yapay zekâ alanında inanılmaz bir hızla ilerlediğini, kısıtlamaların ABD’nin rekabet gücünü zayıflattığını ve Çin’i kendi yonga teknolojisini daha hızlı geliştirmeye ittiğini savundu. Huang, Çin’in Amerika’nın sadece nanosaniyeler farkla gerisinde olduğunu belirterek küresel farkın hızla kapandığına dikkat çekti.

    Nvidia CEO’suna göre, Çin’in devlet destekli enerji sübvansiyonları, yarı iletken yatırımları ve yapay zekâ araştırmalarına verilen yoğun teşvikler, yerel şirketlerin çok hızlı ilerlemesini sağlıyor. Pekin yönetiminin yapay zekâda kendi kendine yeterlilik hedefi, ülkeyi hem ölçek hem de vizyon açısından ABD’ye rakip hâle getiriyor. Huang, Çin’in teknolojik engellerle karşılaşsa da, geliştirici topluluğu ve devlet politikalarının tamamen aynı ulusal hedef doğrultusunda birleşmiş durumda olduğunu vurguluyor.

    Huang’ın açıklamalarının ardından Nvidia hisseleri kısa süreli bir düşüş yaşadı. Yaklaşık 4,7 trilyon dolar piyasa değerine sahip Nvidia, halen dünyanın en değerli şirketi konumunda. 

