Nvidia'da skandal büyüyor: Jensen Huang hakkında yeni ilişki iddiası

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang hakkındaki skandallara bir yenisi eklendi. İstifaya yol açan Alice Huang ve Kimberly Powell iddialarının ardından, Huang'ın başka bir çalışanla daha ilişki yaşadığı öne sürüldü. Şirket yönetimi geçici CEO olarak Colette Kress'i atarken, olası bir yabancı istihbarat sızması ihtimaline karşı da bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Nvidia hisseleri son bir ayda yüzde 27 düştü. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın daha önce gündeme gelen iki ilişkinin yanı sıra şirket çalışanlarından başka bir kadınla da ilişki yaşadığı öne sürüldü. Reuters'a konuşan iki kaynak, Huang'ın ikinci bir çalışanla da yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

İkinci bir çalışanla daha ilişki iddiası

Aktarılanlara göre Jensen Huang'ın şirket çalışanlarından biriyle daha ilişki yaşadığı iddiası, CEO'nun istifasına yol açan diğer iki ilişkinin ardından gündeme geldi. Bu ilişkilerden biri, ABD istihbaratının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Alice Huang, diğeri ise Nvidia'nın sağlık teknolojileri alanındaki başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ilgiliydi.

Yeni iddiada adı geçen kadının kimliği ise açıklanmadı. Konu hakkında Nvidia yorum yapmadı. Jensen Huang, Kimberly Powell ve Nvidia yönetim kurulu temsilcisinden de bir açıklama gelmedi.

Jensen Huang, Alice Huang ile ilişkisine yönelik haberlerin ardından 8 Kasım'da yaptığı açıklamada ilişki yaşadığını kabul etmişti. Ancak açıklamasında Alice Huang'ın adını doğrudan kullanmamıştı.

Nvidia'nın yeni CEO arayışı sürüyor

63 yaşındaki ve evli olan Jensen Huang’ın istifası şekillenmesinde önemli rol oynadığı yapay zeka sektöründe de etkili olabilir. Nvidia, çiplerine yönelik talebi artırmak ve yapay zeka ekosistemini büyütmek için finansal gücünü kullanan bir strateji izliyordu. Şirket, karmaşık finansal anlaşmalar aracılığıyla müşterilerin Nvidia çiplerini satın almasını kolaylaştırırken bulut bilişim şirketlerine ve yapay zeka laboratuvarlarına da finansman desteği sağladı.

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Huang'ın ayrılığının ardından Nvidia yönetim kurulu, yeni CEO belirlenene kadar şirketin finans direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak görevlendirdi. Yönetim kurulu, kalıcı CEO pozisyonu için hem şirket içinden hem de dışarıdan adayları değerlendiriyor.

Öte yandan Nvidia yönetim kurulu, bu ayın başlarında Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız yöneticilerin liderliğinde ve dış hukuk danışmanlarının desteğiyle bir soruşturma başlatmıştı. Yönetim kurulu o dönemde Huang'a güven duyduğunu da açıklamıştı.

Huang hakkındaki iddialar ve CEO değişikliği süreci, Nvidia hisselerine de yansıdı. Şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde 5,5 değer kaybetti. Şirket hisseleri son bir ayda yüzde 27 düştü. 1 ay önce 5.27 trilyon dolar değerinde olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 4 trilyon dolara geriledi.

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Nvidia'da bir şok daha: Jensen Huang hakkında yeni ilişki iddiası

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