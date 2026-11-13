Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'da skandal büyüyor: Jensen Huang hakkında yeni ilişki iddiası

    Jensen Huang'ın istifasına yol açan ilişki iddialarına bir yenisi daha eklendi. Yeni bilgilere göre Nvidia'nın eski CEO’su Huang, başka bir şirket çalışanıyla da ilişki yaşadı.

    Nvidia'da bir şok daha: Jensen Huang hakkında yeni ilişki iddiası Tam Boyutta Gör

    Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın daha önce gündeme gelen iki ilişkinin yanı sıra şirket çalışanlarından başka bir kadınla da ilişki yaşadığı öne sürüldü. Reuters'a konuşan iki kaynak, Huang'ın ikinci bir çalışanla da yakın ilişki içinde olduğunu belirtti.

    İkinci bir çalışanla daha ilişki iddiası

    Aktarılanlara göre Jensen Huang'ın şirket çalışanlarından biriyle daha ilişki yaşadığı iddiası, CEO'nun istifasına yol açan diğer iki ilişkinin ardından gündeme geldi. Bu ilişkilerden biri, ABD istihbaratının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği Alice Huang, diğeri ise Nvidia'nın sağlık teknolojileri alanındaki başkan yardımcısı Kimberly Powell ile ilgiliydi.

    Yeni iddiada adı geçen kadının kimliği ise açıklanmadı. Konu hakkında Nvidia yorum yapmadı. Jensen Huang, Kimberly Powell ve Nvidia yönetim kurulu temsilcisinden de bir açıklama gelmedi.

    Jensen Huang, Alice Huang ile ilişkisine yönelik haberlerin ardından 8 Kasım'da yaptığı açıklamada ilişki yaşadığını kabul etmişti. Ancak açıklamasında Alice Huang'ın adını doğrudan kullanmamıştı.

    Nvidia'nın yeni CEO arayışı sürüyor

    63 yaşındaki ve evli olan Jensen Huang’ın istifası şekillenmesinde önemli rol oynadığı yapay zeka sektöründe de etkili olabilir. Nvidia, çiplerine yönelik talebi artırmak ve yapay zeka ekosistemini büyütmek için finansal gücünü kullanan bir strateji izliyordu. Şirket, karmaşık finansal anlaşmalar aracılığıyla müşterilerin Nvidia çiplerini satın almasını kolaylaştırırken bulut bilişim şirketlerine ve yapay zeka laboratuvarlarına da finansman desteği sağladı.

    Huang'ın ayrılığının ardından Nvidia yönetim kurulu, yeni CEO belirlenene kadar şirketin finans direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak görevlendirdi. Yönetim kurulu, kalıcı CEO pozisyonu için hem şirket içinden hem de dışarıdan adayları değerlendiriyor.

    Öte yandan Nvidia yönetim kurulu, bu ayın başlarında Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız yöneticilerin liderliğinde ve dış hukuk danışmanlarının desteğiyle bir soruşturma başlatmıştı. Yönetim kurulu o dönemde Huang'a güven duyduğunu da açıklamıştı.

    Huang hakkındaki iddialar ve CEO değişikliği süreci, Nvidia hisselerine de yansıdı. Şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde 5,5 değer kaybetti. Şirket hisseleri son bir ayda yüzde 27 düştü. 1 ay önce 5.27 trilyon dolar değerinde olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 4 trilyon dolara geriledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ulytau2 +57 Lucky Luciano +45 NimbleSoul +45 TITAN +39 jubeii +36 Xloud +34 lektonstar +33 Turnique +31 Scarletlion +28 end0plazmikretikulum +28
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    20 Kişi Okuyor (4 Üye, 16 Misafir) 10 Masaüstü 10 Mobil
    brawod, atasaguncan, ButcherX ve 1 üye daha okuyor
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    796 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, jensen huang ve
    6 etiket daha Teknoloji Haberleri Yazılım Ekran Kartı Donanım Bileşenleri Zamazingo Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı370b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    televizyon kendi kendine kapanıyor stihl ms 250 tropico 5 türkçe yama vodafone faturasız tarifeler kolay paket braun mu philips mi tıraş makinesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A18
    GIGABYTE GAMING A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum