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    Nvidia'da casusluk skandalı! CEO Jensen Huang hakkında soruşturma

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişkisi olduğunu kabul etti. Şirket, iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlattı.

    Nvidia'da casusluk krizi! CEO Jensen Huang hakkında soruşturma Tam Boyutta Gör

    Nvidia Yönetim Kurulu, CEO Jensen Huang’ın Çin adına bilgi topladığı öne sürülen bir iş insanıyla ilişkisine yönelik haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlattı. Huang, eşini aldattığını kabul ederek ailesinden, çalışanlardan ve şirket paydaşlarından özür diledi.

    Nvidia bağımsız soruşturma başlattı

    Nvidia, kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğu yönündeki haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirketin 8 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre soruşturma, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından yürütülecek. Komiteye şirket dışından bağımsız hukuk danışmanları da destek verecek.

    Tartışmaların merkezinde ise Singapur merkezli çip şirketi Megaspeed’in eski yöneticilerinden Alice Huang bulunuyor. ABD makamları, Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın alan Megaspeed'i Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişmesine yardımcı olmuş olabileceği şüphesiyle inceliyor. Bu çiplerin Çin’e ulaşması ABD tarafından yasaklanmış durumda.

    ABD'li yetkililerin Alice Huang hakkında da soruşturma yürüttüğü bildiriliyor. ABD'li politika yapıcılar arasında bu yılın başlarında dolaşıma giren bir bilgi notunda Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından Nvidia CEO'suna yakınlaşarak bilgi toplamak amacıyla görevlendirildiği iddia edildi.

    Nvidia Yönetim Kurulu, açıklamasında ulusal güvenlik veya şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için şu aşamada herhangi bir neden bulunmadığını belirtti. Bununla birlikte kurul, mevcut tüm bilgilerin inceleneceğini ve soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüleceğini bildirdi.

    Açıklamada ayrıca, "Jensen soruşturmayı tamamen destekliyor ve iş birliği yapmayı taahhüt etti. Yönetim Kurulu, Jensen'e ve liderlik ekibine güven duyuyor" ifadelerine yer verildi.

    Jensen Huang eşini aldattığını kabul etti

    Nvidia'da casusluk krizi! CEO Jensen Huang hakkında soruşturma Tam Boyutta Gör

    Nvidia'nın soruşturma açıklamasıyla birlikte Jensen Huang'ın şirket çalışanlarına gönderdiği özür mesajı da yayımlandı. Huang, mesajında eşine sadakatsizlik yaptığını kabul ederek davranışlarının ailesine zarar verdiğini söyledi.

    Huang, "Eşime sadakatsizlik ettim. Davranışlarım eşime ve çocuklarımıza zarar verdi. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

    Ailesinin hayatı boyunca kendisine sevgi ve destek verdiğini belirten Huang, dürüstlük ve bağlılık beklentilerini karşılayamadığını söyledi. Yaşananların tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

    Huang, çalışanlarına ve şirketin diğer paydaşlarına yönelik mesajında da sorumluluklarını yerine getiremediğini kabul etti. "NVIDIA'daki meslektaşlarıma, onlarca yıldır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarıma, yönetim kurulumuza, ortaklarımıza ve dünyanın dört bir yanındaki hissedarlarımıza sesleniyorum: Benden daha iyisini hak ediyorsunuz." diyen Huang, şirketin başında bulunmanın hayatındaki en büyük ayrıcalık olduğunu ifade etti.

    Huang, "Sorumluluğum size hizmet etmek ve güveninize layık olmaktır. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Kendimi tamamen NVIDIA'ya adadım ve güveninizi yeniden kazanmak için çalışacağım." dedi.

    Nvidia CEO'su ulusal güvenlik endişelerine ilişkin soruşturmayla ilgili olarak da şirketi ve ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya kararlı olduğunu belirtti.

    ABD Kongresi'nden Huang'a açıklama talebi

    Huang'ın Alice Huang ile ilişkisine yönelik iddialar daha önce gündeme geldiğinde Nvidia, ikili arasındaki görüşmelerin olağan dışı olmadığını savunmuştu. Şirket ayrıca müşterileriyle gizli bilgileri paylaşmadığını açıklamıştı.

    Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi milletvekillerinin önde gelen isimleri Huang'dan bu ay Kongre'ye gelerek iddialar hakkında bilgi vermesini istedi.

    ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetinin giderek yoğunlaştığı bir dönemde ortaya çıkan iddialar, özellikle Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinin güvenliği ve ihracat kısıtlamaları açısından önem taşıyor. Yapay zeka sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketler de çalışanlarını olası casusluk girişimlerine karşı uyarmış, romantik ilişkiler veya cinsel yakınlaşma yoluyla bilgi elde etmeye çalışan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmişti.

    Nvidia sözcüsü ise Huang'ın CEO olarak görevine kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Şirket, soruşturmanın sonuçlarına ilişkin gelişmelerin uygun görüldüğünde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/china/nvidia-launches-probe-after-report-ceo-huang-was-target-foreign-intelligence-2026-11-08/ https://nvidianews.nvidia.com/news/statement-from-nvidia-board-of-directors https://nvidianews.nvidia.com/news/a-message-to-our-company
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