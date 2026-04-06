    Nvidia'da DLSS 5 krizi: Tanıtım videosu YouTube'tan kaldırıldı

    Nvidia'nın yakın tarihte paylaştığı DLSS 5 duyuru videosu Youtube'da engellendi. Videonun başka bir içerik üreticisine ait görüntüler içerdiği ve telif engeline takıldığı belirtiliyor.

    Nvidia'nın yeni DLSS 5 teknolojisi, duyurulduğu andan itibaren oyun dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Bu noktada yapay zekânın görüntüler üzerindeki etkisi eleştiri alırken, teknoloji hakkında sürpriz bir gelişme daha yaşandı. DLSS 5.0 tanıtım videosu, telif hakkı gerekçesiyle bazı ülkelerde erişime kapatıldı.

    Milyonlarca izlenen video bir anda kayboldu

    İlginç olan, söz konusu engelin videonun asıl sahibi olmayan bir yayıncı nedeniyle ortaya çıkmış olması. Kullanıcılara gösterilen uyarıda, videonun La7 tarafından yayınlanan içerik içerdiği ve bu nedenle telif engeline takıldığı belirtiliyor. Sorunun kaynağı ise oldukça sıra dışı. İddiaya göre La7, Nvidia'nın sunum görüntülerini kendi yayınında kullandı.

    Daha sonra YouTube'un otomatik telif sistemi, bu içeriği "orijinal kaynak" olarak algılayarak Nvidia'nın kendi videosunu geri plana attı. DLSS 5 tanıtım videosu kaldırılmadan önce 2.3 milyon izlenmeyi geçmişti. Bu da, özellikle otomatik çalışan telif algoritmalarının hatalı kararlar verebildiğini bir kez daha gösteriyor. 

    Bu arada, ortaya atılan bir diğer tartışma ise videonun içeriğiyle ilgili. DLSS 5 tanıtımı büyük ölçüde yapay zekâ destekli görseller ve işleme tekniklerine dayanıyor. Bu da "AI ile oluşturulan içeriklerin telif hakkı kime ait?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bazı görüşlere göre tamamen yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerde klasik telif kuralları net şekilde uygulanamayabilir. Ancak mevcut sistemler bu ayrımı yapacak kadar gelişmiş değil.

