Nvidia'da güç kablosu krizi: Maliyetler 10 kat arttı

Tam Boyutta Gör Nvidia, son dönemde garanti maliyetlerinde dikkat çekici bir artışla karşı karşıya. Paylaşılan verilere göre şirketin garanti talepleri 2025 yılında yaklaşık %1000 artarak 894 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, önceki yıllarda 100 milyon doların altında kalan giderlere kıyasla ciddi bir sıçramaya işaret ediyor.

Maliyetler tam 10 kat arttı

Bu artışın arkasındaki en önemli nedenlerden biri, yeni nesil ekran kartlarında kullanılan 16-pin güç bağlantısı olarak gösteriliyor. Özellikle GeForce RTX 4090 ile başlayan ve ardından GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 modellerinde de görülen bağlantı sorunları, hasar ve yanma sorunları dahil olmak üzere arıza raporlarının artmasına yol açtı.

Ancak tek neden bu değil. Küresel ölçekte DRAM fiyatlarının artması ve yapay zekâ odaklı talebin tedarik zincirinde baskı oluşturması da maliyetleri yukarı çekmiş durumda. Ekran kartlarının üretim maliyetinin artması, garanti kapsamında yapılan onarım ve değişim süreçlerini de daha pahalı hale getiriyor. Benzer bir artış AMD tarafında da görülüyor.

Şirketin garanti giderleri 2025 yılında yaklaşık %66 artarak 238 milyon dolara ulaştı. Ancak Nvidia'daki artışın çok daha sert olduğunu söyleyelim. Uzmanlara göre artan bileşen fiyatları ve yüksek performanslı GPU'lara olan talep sürdükçe, garanti maliyetlerinin de yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

