Nvidia'da kriz büyüyor: Jensen Huang için dava süreci başladı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO’su Jensen Huang hakkında açılan toplu dava teknoloji dünyasında büyük bir kriz başlattı. Huang’ın Çin istihbaratıyla ilişkili bir şirket yöneticisiyle yaşadığı gizli bağlar ve yatırımcıları yanıltma iddiaları piyasaları sarstı. Bu gelişmelerin ardından Nvidia'nın piyasa değerinden tek günde yüz doksan milyar dolar silindi. Şirket bağımsız bir soruşturma başlatırken, Huang ise kişisel sadakatsizliğini kabul etti. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia, CEO Jensen Huang hakkında gündeme gelen kişisel ilişki iddialar ve Çin istihbaratı bağlantısı şüphesiyle yeni bir hukuki sürecin merkezinde. Şirket ve Huang, yatırımcıları yanıltmakla suçlandıkları bir toplu davayla karşı karşıya. Rosen Hukuk Bürosu tarafından 9 Kasım'da ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, Nvidia hisselerindeki sert düşüşün ardından geldi.

190 milyar dolarlık kayıp

Davanın temelinde Huang'ın, Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski bir yöneticisiyle yaşadığı iddia edilen ilişki bulunuyor. ABD makamlarının söz konusu eski yöneticinin Çin istihbaratıyla bağlantılı olabileceğinden şüphelendiği aktarılıyor. Megaspeed ayrıca Nvidia'nın yapay zekâ hızlandırıcılarının Çin'e kısıtlamalara rağmen gönderildiği iddiaları nedeniyle de incelemeye alınmıştı.

Yatırımcı Mark Kistenmacher adına açılan davada, Nvidia ve Jensen Huang'ın şirketin Megaspeed ile ticari ilişkilerini olağan iş faaliyetleri olarak tanımlarken Huang'ın kişisel ilişkisine dair önemli bilgileri yatırımcılardan sakladığı öne sürülüyor. Davacılar, bu durumun federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini savunuyor. Dava, 9 Ekim 2025 ile 8 Kasım 2026 arasında Nvidia menkul kıymetlerini satın alan yatırımcıları kapsayan toplu dava statüsü talep ediyor.

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Nvidia hisselerinde de düşüş yaşandı. Reuters'ın aktardığı tahmine göre hisseler, 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybederek 178,67 dolardan kapandı. Bu düşüşün şirketin toplam piyasa değerinden yaklaşık 190 milyar dolar götürdüğü belirtiliyor. Üstelik Nvidia yalnızca tek bir davayla karşı karşıya değil.

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Levi & Korsinsky, Schall, Brown & Schwartz ile Bronstein, Gewirtz & Grossman dahil farklı hukuk büroları da şirket hakkında olası yatırımcı taleplerine yönelik ayrı incelemeler başlattı.

Jensen Huang iddiaları kabul etti

Nvidia yönetim kurulu, 8 Kasım'da iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şirket, ulusal güvenliğin veya Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmadığını açıkladı ve soruşturmayla iş birliği yapacağını belirtti. Jensen Huang ise eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etti. Bununla birlikte, davada yer alan iddiaların henüz mahkeme tarafından doğrulanmadığını vurgulamak gerekiyor. Hukuki süreç erken aşamada bulunuyor ve Nvidia ile Huang hakkındaki suçlamalar şu an için kesinleşmiş değil.

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