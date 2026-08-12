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    Nvidia'dan AI PC'lere güncelleme: Yeni modeller ve 2 kata varan performans artışı

    Nvidia, RTX ve DGX platformları için yeni açık AI modelleri ve optimizasyonlar yayınladı. RTX 5090, 200 token/s üzeri performansa ulaşırken, video üretiminde 2 kata varan hız artışı sunuyor.

    Nvidia'dan AI PC güncellemesi! Yeni model ve performans artışı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX ve DGX platformları için yeni açık yapay zeka modelleri ve performans optimizasyonlarını duyurdu. Güncellemeler arasında Meta’nın 30 milyar parametreli Muse Glimmer modeli, LTX-2.5 video üretim modeli ve farklı açık ağırlıklı AI modellerine yönelik destek bulunuyor.

    RTX 5090, 200 token/s seviyesine ulaştı

    Nvidia'nın duyurusuna göre, Meta'nın yeni Muse Glimmer modeli, Nvidia sistemlerinde yerel olarak çalışabilecek şekilde optimize edildi. 120K+ bağlam penceresine sahip 30 milyar parametreli model, özellikle kodlama ve AI ajanları için tasarlanırken, RTX 5090 üzerinde saniyede 200 tokenın üzerinde performans sunuyor.

    Nvidia'dan AI PC güncellemesi! Yeni model ve performans artışı Tam Boyutta Gör
    Model, yerel dosyaları ve belgeleri analiz etme, API anahtarları ve kimlik doğrulama bilgileriyle çalışabilme, çok adımlı görevleri yerine getirme ve uzun süre devam eden iş akışlarını sürdürebilme gibi özellikler sunuyor. Öte yandan Nvidia, LTX-2.5 video üretim modelini RTX ve DGX sistemlerine getiriyor.

    Yeni model çoklu çekim üretimi ve üretken düzenleme özelliklerini desteklerken, Nvidia RTX GPU'larda 2 kata varan performans artışı ve yüzde 40'a kadar bellek tasarrufu sağlıyor olacak. RTX PRO 6000 96 GB ise LTX-2.5 ile video üretiminde önceki çözümlere kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 40 daha düşük bellek kullanımı sunuyor.

    Nvidia'dan AI PC güncellemesi! Yeni model ve performans artışı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, NVFP4, FastVideo ve ComfyUI desteğini de bu iş akışlarına dahil ediyor. Şirket bunun yanında Cosmos 3 Edge, MiniMax-H3, Laguna S 2.1, DeepSeek-V4-Flash, Wan-Animate-2 ve Inkling-Small gibi yeni açık modellere destek veriyor. Modeller 4 milyardan 284 milyara kadar farklı parametre seviyelerine sahip.

    ARM64 Linux için Google Chrome desteği

    Nvidia'nın verilerine göre RTX 5090, Wan-Animate-2 modelinde Apple M3 Ultra'ya kıyasla 26 kata kadar, RTX PRO 5000 Blackwell ise 16 kata kadar daha yüksek performans sağlayabiliyor.DGX Spark tarafında ise birden fazla sistemi tek bir kümede birleştirmeyi sağlayan NVIDIA Sync Cluster Assistant kullanıma sunuluyor. Sistemler arasındaki ağ bağlantısı, iş yükü dağıtımı ve kaynak takibi bu araç üzerinden yönetilebiliyor.

    Ayrıca Spark, yerel ARM64 Linux için Google Chrome desteği kazanıyor. Yeni Nvidia Sync Resource Monitor ise tek bir sistemin veya oluşturulan kümenin CPU ve GPU kullanımını gerçek zamanlı ve geçmiş veriler üzerinden takip etmeye imkan tanıyor. Son olarak Nvidia, açık kaynaklı Unsloth Desktop uygulamasına da destek verdiğini duyurdu. Uygulama üzerinden yerel AI modellerinin çalıştırılması, görsel ve video üretimi, model ince ayarı, AI ajanları, web araştırması ve kod çalıştırma gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

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