Nvidia'dan AI PC'lere güncelleme: Yeni modeller ve 2 kata varan performans artışı

RTX 5090, 200 token/s seviyesine ulaştı
Nvidia'nın duyurusuna göre, Meta'nın yeni Muse Glimmer modeli, Nvidia sistemlerinde yerel olarak çalışabilecek şekilde optimize edildi. 120K+ bağlam penceresine sahip 30 milyar parametreli model, özellikle kodlama ve AI ajanları için tasarlanırken, RTX 5090 üzerinde saniyede 200 tokenın üzerinde performans sunuyor.
Yeni model çoklu çekim üretimi ve üretken düzenleme özelliklerini desteklerken, Nvidia RTX GPU'larda 2 kata varan performans artışı ve yüzde 40'a kadar bellek tasarrufu sağlıyor olacak. RTX PRO 6000 96 GB ise LTX-2.5 ile video üretiminde önceki çözümlere kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans ve yüzde 40 daha düşük bellek kullanımı sunuyor.
ARM64 Linux için Google Chrome desteği
Nvidia'nın verilerine göre RTX 5090, Wan-Animate-2 modelinde Apple M3 Ultra'ya kıyasla 26 kata kadar, RTX PRO 5000 Blackwell ise 16 kata kadar daha yüksek performans sağlayabiliyor.DGX Spark tarafında ise birden fazla sistemi tek bir kümede birleştirmeyi sağlayan NVIDIA Sync Cluster Assistant kullanıma sunuluyor. Sistemler arasındaki ağ bağlantısı, iş yükü dağıtımı ve kaynak takibi bu araç üzerinden yönetilebiliyor.
Ayrıca Spark, yerel ARM64 Linux için Google Chrome desteği kazanıyor. Yeni Nvidia Sync Resource Monitor ise tek bir sistemin veya oluşturulan kümenin CPU ve GPU kullanımını gerçek zamanlı ve geçmiş veriler üzerinden takip etmeye imkan tanıyor. Son olarak Nvidia, açık kaynaklı Unsloth Desktop uygulamasına da destek verdiğini duyurdu. Uygulama üzerinden yerel AI modellerinin çalıştırılması, görsel ve video üretimi, model ince ayarı, AI ajanları, web araştırması ve kod çalıştırma gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: