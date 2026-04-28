Nvidia’dan dizüstü oyun dünyasını sarsabilecek yeni hamle: N1X çipi

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yalnızca ekran kartlarıyla değil, işlemci tarafında da oyunun kurallarını değiştirebilecek bir adım üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Şirketin geliştirdiği iddia edilen N1X adlı yeni nesil APU, hem CPU hem GPU bileşenlerini tek bir çipte birleştirerek dizüstü oyun bilgisayarlarında performans dengelerini kökten değiştirebilir.

Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, bu çiple yalnızca güçlü değil, aynı zamanda mimari açıdan da farklı bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

RTX 5070 seviyesinde grafik gücü

Sızıntıya göre N1X, 10 performans ve 10 verimlilik çekirdeğinden oluşan toplam 20 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Bu yapı, modern hibrit işlemci tasarımlarına benzer şekilde yüksek performans ve enerji verimliliğini aynı anda sunmayı amaçlıyor.

Grafik tarafında ise dikkat çekici bir detay öne çıkıyor. Çipin, Nvidia’nın en güncel mimarilerinden biri olan Blackwell GPU mimarisini temel aldığı ve 6.144 CUDA çekirdeği barındırdığı ifade ediliyor. Bu da teorik olarak GeForce RTX 5070 seviyesinde bir grafik gücüne işaret ediyor. Ek olarak DLSS 4.5 desteğiyle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda yüksek grafik performansının daha erişilebilir olma ihtimali masada bulunuyor.

Ancak kağıt üzerindeki bu etkileyici tabloya rağmen bazı önemli sınırlamalar da bulunuyor. N1X’in toplam sistem için 65W ile 120W arasında bir TDP değerine sahip olacağı belirtiliyor. Bu değer, masaüstü RTX 5070’in tek başına ulaşabildiği 250W seviyesinin oldukça altında kalıyor.

Bu nedenle gerçek dünya performansının, beklendiği kadar yüksek olmayabileceği değerlendiriliyor. Tahminlere göre çipin grafik gücü RTX 5060 Ti seviyesine daha yakın olabilir. Yine de bu performans, AMD’nin Ryzen AI Max+ 395 gibi Strix Halo tabanlı çözümlerini geride bırakabilecek seviyede görülüyor.

En büyük engel oyun uyumluluğu

Tam Boyutta Gör N1X’in en kritik yönlerinden biri ise işlemci tarafında ARM mimarisini kullanma ihtimali. Bu, Intel ve AMD’nin kullandığı x86 mimarisinden tamamen farklı bir yapı anlamına geliyor.

Bugün piyasadaki ARM tabanlı Windows bilgisayarlarda görülen en büyük sorun, oyunların büyük çoğunluğunun bu mimari için optimize edilmemiş olması. Bu da ciddi performans kayıplarına yol açabiliyor. Nvidia’nın sektördeki güçlü konumu sayesinde geliştiricileri ARM platformuna yönlendirebileceği düşünülse de, kısa vadede bu sorunun tamamen çözülmesi kolay görünmüyor.

Donanım kadar yazılım tarafında da önemli zorluklar olduğu ifade ediliyor. Sızıntıya göre Nvidia, N1X çipini Windows 11 ile stabil çalıştırmak için hâlâ ciddi hatalarla mücadele ediyor. Sürece yakın kaynaklar, hata düzeltme aşamasını oldukça zorlu olarak tanımlıyor.

Bu durum, ürünün piyasaya çıkış takvimini de etkileyebilir. Mevcut beklentiler, N1 ve N1X tabanlı dizüstü bilgisayarların 2026’nın sonlarına doğru ya da 2027’nin başında piyasaya sürülebileceği yönünde. Bu bağlamda gözler 2-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'ın Taipei şehrinde düzenlenecek olan Computex 2026 fuarına çevrilmiş durumda.

