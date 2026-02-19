Nvidia'dan "dünyayı şaşırtacak" yeni çip geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GTC 2026 kapsamında önemli bir donanım duyurusuna hazırlanıyor. Jensen Huang, GTC 2026 kapsamında tanıtılacak yeni bir çipin "dünyayı şaşırtacağını" söyledi. Teknik detaylar henüz paylaşılmadı ancak şirketin performans ve tasarım sınırlarını zorlayacak bir donanım üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Rubin mimarisi ve HBM4 iddiası

Tanıtım, 16 Mart 2026'da San Jose'de düzenlenecek GTC açılış konuşmasında yapılacak. Bu etkinlik, Nvidia'nın son yıllardaki en kritik lansmanlarından biri. Yeni çipin ise Nvidia'nın yeni nesil Rubin mimarisi üzerine inşa edileceği konuşuluyor. Rubin platformu, özellikle yapay zekâ sistemleri için ölçeklenebilir performans artışı hedefliyor.

Bir diğer önemli iddia ise HBM4 bellek teknolojisi. Nvidia'nın Güney Koreli bellek üreticisi SK hynix ile yakın çalıştığı ve yüksek bant genişliğine sahip HBM4 modüllerini doğrudan GPU yongasına entegre etmeyi planladığı belirtiliyor. Bu da, bellek darboğazını azaltmayı hedefliyor ve başarılı olursa şimdiye kadarki en karmaşık yarı iletken tasarımlarından biri ortaya çıkabilir.

Feynman sürprizi gelir mi?

Bazı söylentiler, Nvidia’nın ilerleyen yıllar için planladığı Feynman mimarisine dair erken bir ön gösterim yapabileceğini öne sürüyor. Ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu söyleyelim. Feynman yol haritası; gelişmiş üretim süreçleri ve silikon fotonik gibi iddialı teknolojiler içeriyor. Ayrıca Huang, GTC 2026’da birden fazla yeni çip duyurulabileceğinin sinyalini verdi.

Şimdilik teknik detaylar gizemini koruyor. Ancak Rubin mimarisi ve HBM4 entegrasyonu iddiaları doğruysa, GTC 2026 yalnızca bir ürün lansmanı değil, yeni bir performans standardının başlangıcı olabilir.

