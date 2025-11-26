Giriş
    Nvidia’dan Google TPU açıklaması: “Sektörün bir nesil önündeyiz”

    Nvidia, Google’ın TPU çipleriyle artan rekabete yanıt vererek GPU’larının sektörün bir nesil önünde olduğunu vurguladı. Şirket, Google’ın ilerlemesini de takdir etti.

    Nvidia’dan Google TPU açıklaması: “Sektörün bir nesil önündeyiz” Tam Boyutta Gör

    Nvidia, Google’ın yapay zeka çipleriyle artan rekabetine yönelik endişeleri yatıştırmak için yaptığı son açıklamada kendi GPU mimarisinin sektörün halen rakibinin bir nesil önünde olduğunu vurguladı. Şirketin bu çıkışı, Wall Street’te Meta’nın veri merkezleri için Google’ın TPU’larına yönelebileceğine ilişkin haberler sonrası yaşanan %3’lük hisse düşüşünün hemen ardından geldi.

    Nvidia kendinden emin

    Nvidia, X’te paylaştığı mesajda Google’ın ilerlemelerini takdir ettiğini, üstelik Google’a donanım sağlamaya devam ettiğini belirtti. Ancak şirket, “Nvidia sektörden bir nesil önde. Her AI modelini çalıştıran ve hesaplamanın yapıldığı her yerde bunu yapan tek platformdur” iddiasını yenileyerek GPU ekosisteminin esnekliğine ve geniş uyumluluğuna dikkat çekti.

    Açıklamada, Nvidia’nın Blackwell mimarisiyle gelen en güncel GPU’larının Google’ın yalnızca kendi altyapısı için tasarlanan TPU serisi gibi ASIC çiplerine kıyasla daha yüksek performans, daha fazla esneklik ve çok amaçlı kullanım sunduğu ifade edildi. Şirket, ASIC türü hızlandırıcıların belirli bir işlev veya kurum için optimize edildiğini, bu nedenle geniş model yelpazesine hitap etmede GPU’ların sahip olduğu çeşitliliğe ulaşamadığını savundu.

    Analistler, Nvidia’nın yapay zeka çip pazarında yüzde 90’ın üzerinde pay ile tartışmasız lider konumda olduğunu belirtirken Google’ın giderek güçlenen TPU çözümleri son haftalarda şirket için daha görünür bir rekabet unsuru haline geldi. TPU’lar dışarıya satılmıyor ancak Google Cloud üzerinden kiralanabiliyor ve şirketin son teknoloji modellerinin eğitimi de bu donanım üzerinde yapılıyor. Nitekim Google, bu ay tanıttığı Gemini 3 modelinin eğitiminde tamamen kendi TPU altyapısını kullandı ve model ilk değerlendirmelerde oldukça olumlu tepki topladı.

    Google cephesi ise yaptığı açıklamada hem kendi özel tasarım TPU’larına hem de Nvidia GPU’larına yönelik talebin hızla arttığını söyleyerek çift kaynaklı stratejisini sürdüreceğini belirtti.

