Nvidia'dan kontrolden çıkan yapay zekalara karşı yeni sistem

Ajanlar daha sıkı denetlenecek
Sistem, Nvidia'nın açık kaynaklı OpenShell yazılımını ve ayrı bir donanım üzerinde çalışan Sentry güvenlik teknolojisini bir araya getiriyor. Temel yaklaşım, güvenlik kontrollerini doğrudan yapay zeka ajanının çalıştığı yazılım ortamından ayırmak.
OpenShell, yapay zeka ajanlarının hangi bilgilere erişebileceğini ve hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirleyen politikalar üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar, ajanın görevini yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu izinleri tanımlayabiliyor. Yazılım da bu kuralları görev başlamadan önce ve işlem devam ederken denetliyor.
Nvidia, OpenShell'in hem açık hem de kapalı kaynaklı yapay zeka modellerini desteklediğini ve Vera CPU işlemcileri üzerinde düşük ek yükle çalıştığını belirtiyor. Açık kaynaklı yapısı sayesinde yazılımın Arm ve Intel gibi üçüncü taraf işlemcilere de uyarlanabilmesi mümkün. OpenShell, Nvidia'nın geliştirici kaynakları ve GitHub üzerinden erişilebilir durumda.
Kritik bileşen, Sentry
Sentry'nin ayrı bir işlemci üzerinde çalışması, yapay zeka ajanının kendi güvenlik kontrollerine müdahale etmesini önlemeyi amaçlıyor. Nvidia'ya göre sistem, tanımlanan sınırların dışına çıkmaya çalışan bir ajanı milisaniyeler içinde karantinaya alabiliyor.
Öte yandan Nvidia, yeni platform için sektör genelinden de geniş destek görüyor. Anthropic, Microsoft, Cisco, Dell ve SpaceX, platformu destekleyen kuruluşlar arasında yer alıyor. Nvidia'nın açıklamasına göre platformun arkasında 100'den fazla kuruluş bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: