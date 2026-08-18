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    Nvidia’dan OpenAI’a 105 milyar dolarlık garanti

    Nvidia, OpenAI’ın dev veri merkezi projesine 105 milyar dolara kadar garanti verecek. 8 GW kapasiteye ulaşacak tesis için ilk 800 MW’ın 2028’de devreye alınması planlanıyor.

    Nvidia’dan OpenAI’a 105 milyar dolarlık garanti Tam Boyutta Gör
    Nvidia, OpenAI’ın ABD'nin Ohio eyaletinde kuracağı dev veri merkezi projesinin finansmanına 105 milyar dolara kadar garanti sağlayacak. Çip üreticisi ayrıca projenin geliştiricisi SB Energy'ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak.

    Nvidia'dan dev altyapı finansmanı

    Nvidia, SoftBank'a ait SB Energy tarafından Ohio'nun Pike County bölgesinde geliştirilen veri merkezinin OpenAI tarafından kiralanabilmesi için kapsamlı bir finansman desteği sunacak. Şirket aynı zamanda SB Energy'ye 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

    Bu hamleyle birlikte Nvidia, bir kez daha şirketin kendi çiplerinin kullanılacağı altyapı projelerine finansman sağlamış olacak. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise anlaşmanın "döngüsel finansman" olmadığını söyledi. Huang'a göre Nvidia, sahip olduğu ölçek ve uzun vadeli öngörü sayesinde OpenAI’ın yeni nesil çiplerle tekrar tekrar yükseltilebilecek yapay zeka altyapısına erişmesini güvence altına alıyor.

    8 GW kapasiteye ulaşacak

    Nvidia’dan OpenAI’a 105 milyar dolarlık garanti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan OpenAI, Ohio'daki tesisi 20 yıllığına kiralayacak. Nvidia ise proje kapsamında tesisin çip tedarikçisi olacak. Veri merkezinin toplam kapasitesinin 8 gigawatt'a kadar çıkması planlanıyor. İlk aşamada ise 2028'de 800 megavatlık kapasitenin devreye alınması bekleniyor.

    Projenin başlangıç kapasitesi 4,25 gigawatt olarak öngörülüyor. Huang, bu kapasitenin Nvidia için 200 milyar dolara kadar gelir yaratabileceğini belirtti.

    Nvidia'nın 2030'a kadar OpenAI'a toplam 16 gigawatt bilgi işlem kapasitesi satmasından 600 milyar dolara kadar gelir elde edebileceği tahmin ediliyor. Bu rakama Ohio'daki tesisin 3,75 gigawatt daha genişletilmesi de dahil.

    Finansmanın yapısı henüz netleşmedi

    Nvidia'nın 105 milyar dolarlık garantisi ise projenin tamamını kapsamıyor. Kira ve enerji ödemelerinin bir bölümü ile tesisin asgari değeri bu garantiyle güvence altına alınıyor. Yani OpenAI’ın ödeme yapamaması durumunda Nvidia, oluşacak zararı karşılayacak.

    Projenin finansman yapısı ise henüz kesinleşmiş değil. Konuya yakın kaynaklara göre yapı, özsermaye ve borç finansmanının birleşiminden oluşacak.

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