    Nvidia’dan rekor gelir: Yapay zeka talebi çığ gibi büyüyor

    Nvidia, yapay zeka talebinin etkisiyle rekor gelir açıkladı. Blackwell çipleri 27 milyar dolarlık satışla veri merkezlerinde liderliği sürdürürken toplam gelir 46,7 milyar dolar oldu.

    Nvidia’dan rekor gelir: Yapay zeka talebi çığ gibi büyüyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, açıkladığı finansal sonuçlarla yapay zeka odaklı işlerinin etkisiyle rekor gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, ikinci çeyrekte 46,7 milyar dolar gelir kaydederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 gibi çılgın bir artış gösterdi.

    Nvidia para basmaya devam ediyor

    Bu büyümenin büyük kısmı, yapay zeka ağırlıklı veri merkezi işinden kaynaklandı. Nvidia, veri merkezi satışlarından bu çeyrekte toplam 41,1 milyar dolar gelir elde etti ve bu, gelişmiş GPU’lara olan talebin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Şirketin en yeni nesil çipleri Blackwell ise bu gelirlerin 27 milyar dolarını oluşturdu.

    Nvidia’dan rekor gelir: Yapay zeka talebi çığ gibi büyüyor Tam Boyutta Gör
    CEO Jensen Huang, yaptığı açıklamada önümüzdeki yıllarda 3–4 trilyon dolarlık yapay zeka altyapı harcaması öngördüklerini de belirtti. Nvidia ayrıca bu ay başında OpenAI’ın açık kaynaklı gpt-oss modellerinin lansmanında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Huang, tek bir Nvidia Blackwell GB200 NVL72 sisteminde saniyede 1,5 milyon token işlenebildiğini belirtti.
    Nvidia’dan rekor gelir: Yapay zeka talebi çığ gibi büyüyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan şirket, Çin pazarındaki satışlarla ilgili zorluklarını da paylaştı. Nvidia, Çin’e odaklı H20 çiplerinden bu çeyrekte Çinli müşterilere hiçbir satış yapmadığını açıkladı. Şirket, H20 çiplerinden 650 milyon dolar değerinde satışın Çin dışındaki bir müşteriye yapıldığını bildirdi.

    Oyun gelirleri de yükseliyor

    Oyun tarafında ise, oyun bölümünün (GeForce vb.) 2. çeyrek gelirleri 4,3 milyar dolara ulaştı. Bu, 1. çeyreğe göre yüzde 14, bir yıl öncesine göre ise yüzde 49 artış anlamına geliyor. Yakalanan artış, birçok oyuncunun yükseltme yaptığını ve sistem entegratörlerinin sistemlerini GeForce RTX 50 serisi GPU'larla doldurduğunu gösteriyor.

    CEO Huang aynı zamanda Rubin GPU ve diğer 5 çipi, Vera CPU’yu, CX9 SuperNIC’i, Spectrum-X’i, ölçeklenebilir Silicon Photonics işlemcisini ve NVLINK 144 anahtarını içeren gelecek nesil yapay zeka platformlarının üretim tesislerinde olduğunu ve 2026 yılı içinde yıllık takvime uygun olarak piyasaya sunulacağını doğruladı. Şirket ayrıca, çiplerin 2026’nın ikinci yarısında seri üretime hazır olacağını açıkladı.

