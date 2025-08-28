Nvidia’dan rekor gelir: Yapay zeka talebi çığ gibi büyüyor

Nvidia para basmaya devam ediyor
Bu büyümenin büyük kısmı, yapay zeka ağırlıklı veri merkezi işinden kaynaklandı. Nvidia, veri merkezi satışlarından bu çeyrekte toplam 41,1 milyar dolar gelir elde etti ve bu, gelişmiş GPU’lara olan talebin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Şirketin en yeni nesil çipleri Blackwell ise bu gelirlerin 27 milyar dolarını oluşturdu.
Oyun gelirleri de yükseliyor
Oyun tarafında ise, oyun bölümünün (GeForce vb.) 2. çeyrek gelirleri 4,3 milyar dolara ulaştı. Bu, 1. çeyreğe göre yüzde 14, bir yıl öncesine göre ise yüzde 49 artış anlamına geliyor. Yakalanan artış, birçok oyuncunun yükseltme yaptığını ve sistem entegratörlerinin sistemlerini GeForce RTX 50 serisi GPU'larla doldurduğunu gösteriyor.
CEO Huang aynı zamanda Rubin GPU ve diğer 5 çipi, Vera CPU’yu, CX9 SuperNIC’i, Spectrum-X’i, ölçeklenebilir Silicon Photonics işlemcisini ve NVLINK 144 anahtarını içeren gelecek nesil yapay zeka platformlarının üretim tesislerinde olduğunu ve 2026 yılı içinde yıllık takvime uygun olarak piyasaya sunulacağını doğruladı. Şirket ayrıca, çiplerin 2026’nın ikinci yarısında seri üretime hazır olacağını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: