Nvidia'dan robotaksi hamlesi: Tesla ve BYD'ye rakip geliyor

Nvidia'dan Tesla ve BYD'ye rakip geliyor
Nvidia'nın yeni robotaksi projesi, uçtan uca yapay sinir ağı teknolojisi ve gelişmiş sensör bileşenleriyle desteklenecek. Bu noktada Tayvan merkezli Tong Hsing Electronics ve Yanguang gibi tedarikçilerin projeden önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor. Özellikle görüntü sensörleri ve lens uygulamaları, Nvidia'nın robotaksi vizyonunda kritik rol üstlenmiş olacak.
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın projeyi doğrudan üst düzey yöneticilerden Ruchi Bhargava'ya emanet ettiği belirtiliyor. Endüstri raporlarına göre, şirketin stratejisi yalnızca uçtan uca bir sinir ağına dayanacak. Bu yöntem, simülasyon teknolojisiyle oluşturulan dünya modeli üzerinden eğitim sağlayarak Tesla'nın Full Self-Driving yaklaşımına benzer bir yapı oluşturacak.
Nvidia'nın yeni robotaksi platformunun önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şirket, bu hamleyle Tesla'nın yanı sıra Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile de doğrudan rekabete girecek. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.