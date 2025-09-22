Giriş
    Nvidia'dan robotaksi hamlesi: Tesla ve BYD'ye rakip geliyor

    Nvidia, DRIVE AGX Thor sistemine dayalı yeni robotaksi projesini duyurmaya hazırlanıyor. Şirket, kendi sistemleriyle Tesla ve BYD'ye rakip olacak. İşte detaylar...

    Nvidia'dan robotaksi hamlesi: Tesla ve BYD'ye rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, kendi geliştirdiği robotaksi projesiyle otonom araç pazarına doğrudan giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre proje, kısa süre içinde resmi olarak duyurulacak ve Nvidia'nın en yeni sürüş platformu DRIVE AGX Thor üzerine inşa edilecek.

    Nvidia'dan Tesla ve BYD'ye rakip geliyor

    Nvidia'nın yeni robotaksi projesi, uçtan uca yapay sinir ağı teknolojisi ve gelişmiş sensör bileşenleriyle desteklenecek. Bu noktada Tayvan merkezli Tong Hsing Electronics ve Yanguang gibi tedarikçilerin projeden önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor. Özellikle görüntü sensörleri ve lens uygulamaları, Nvidia'nın robotaksi vizyonunda kritik rol üstlenmiş olacak.

    Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın projeyi doğrudan üst düzey yöneticilerden Ruchi Bhargava'ya emanet ettiği belirtiliyor. Endüstri raporlarına göre, şirketin stratejisi yalnızca uçtan uca bir sinir ağına dayanacak. Bu yöntem, simülasyon teknolojisiyle oluşturulan dünya modeli üzerinden eğitim sağlayarak Tesla'nın Full Self-Driving yaklaşımına benzer bir yapı oluşturacak.

    Nvidia'nın yeni robotaksi platformunun önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Şirket, bu hamleyle Tesla'nın yanı sıra Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile de doğrudan rekabete girecek. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

