Nvidia'dan RTX 5090 iddialarına yanıt: Üretim durmadı, satışlar sürecek!

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Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce RTX 5090 ekran kartının üretiminin durdurulduğuna dair çıkan haberleri resmen yalanladı ve amiral gemisi niteliğindeki Blackwell ekran kartının satışlarına devam edileceğini doğruladı. Bununla birlikte şirket, tedarik zincirindeki kısıtlamaların sürdüğünü kabul etti.

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Nvidia: Kullanım ömrünü doldurmadı!

Nvidia GeForce RTX 5090, geçtiğimiz hafta önemli tartışmaların odağında yer aldı. Çeşitli kaynaklarda, Nvidia'nın iş ortaklarına GB202 GPU'su tahsis etmeyi durdurduğu, bunun da amiral gemisi Blackwell ekran kartının sonuna gelindiğine işaret edebileceği öne sürülmüştü. Ancak Nvidia, amiral gemisi Blackwell ekran kartının kullanım ömrünün dolduğu iddialarını reddetti.

16 Ekim'de Taipei'de düzenlenen RTX Spark lansman etkinliğinin ardından basın mensuplarına konuşan Nvidia PC Birimi'nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeff Fisher, GeForce RTX 5090'ın üretiminin durdurulmadığını söyledi. Fisher, tedarik zinciri kapasitesinin hâlâ kısıtlı olduğunu kabul etse de, Nvidia'nın ürünlerini pazara sunmak için elinden gelen her şeyi yaptığına dikkat çekti.

Fisher ayrıca GeForce serisinin Nvidia'nın genel iş yapısındaki önemine dikkat çekerek, şirketin yapay zeka sektöründeki mevcut konumuna, oyun odaklı ekran kartları ve CUDA ekosistemi olmadan ulaşmasının mümkün olmayacağını belirtti. RTX 5090'ın hâlâ önemli bir ürün olduğunu yineleyen Fisher, Nvidia'nın bu kartın satışına devam etme niyetinde olduğunu ifade etti.

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