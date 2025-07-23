Nvidia'dan RTX 5090D V2 geliyor: 600W TDP, 24GB VRAM

Nvidia'dan RTX 5090D V2 geliyor
Sızıntılara göre RTX 5090 D V2, 21.760 CUDA çekirdeği içeren GB202-240 GPU'yu temel alacak. Bu, daha önceki 5090 D'de yer alan GB202-250'den farklı olarak, yeni bir PCB tasarımı (PG145 SKU 40) ile desteklenecek. Kartın 24GB GDDR7 bellek ve 384-bit bellek veri yoluna sahip olması bekleniyor. Bu da önceki modele kıyasla %25’lik bir bellek azaltımı anlamına geliyor.
VRAM düşüşüne rağmen oyun performansında büyük farklar beklenmiyor. Ancak bellek kapasitesinin sınır olduğu senaryolarda bu durum etkisini gösterebilir. Bunun dışında TGP değeri yine 575W olarak kalacak ancak üretici ortaklara 600W seviyesine kadar fabrika çıkışlı OC modeller sunma izni verilmiş durumda. Dolayısıyla kartın bazı varyantları saat hızlarında daha agresif olabilir.
RTX 5090 D V2'nin fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak aynı fiyattan piyasaya çıkması, Çinli kullanıcılar için olumsuz karşılanabilir. Keza 24GB VRAM'e sahip bir karta, 32GB'lık modele benzer fiyat etiketi konması kayda değer bir düşüş olacak. Nvidia’nın bu konuda bir fiyat ayarlaması yapması bekleniyor.
Son olarak, Nvidia yalnızca RTX 5090 D V2 ile sınırlı kalmayacak. Şirketin, Çin pazarına yönelik RTX Pro serisini de yenilediğini, ayrıca H20 hızlandırıcısının satışına tekrar başladığını ve Blackwell tabanlı yeni bir B40 modelini hazırladığını söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya