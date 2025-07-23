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Tam Boyutta Gör Nvidia, Çin pazarına yönelik ekran kartı stratejisini RTX 5090 D V2 ile yeniliyor. ABD ihracat kısıtlamalarına uyumlu olacak şekilde tasarlanan yeni kart, 12 Ağustos'ta Çin'de satışa çıkacak. RTX 4090D ve RTX 5090D modellerinin ardından yeni sürüm, RTX 5090D'nin kırpılmış hali olacak. İşte özellikleri

Nvidia'dan RTX 5090D V2 geliyor

Sızıntılara göre RTX 5090 D V2, 21.760 CUDA çekirdeği içeren GB202-240 GPU'yu temel alacak. Bu, daha önceki 5090 D'de yer alan GB202-250'den farklı olarak, yeni bir PCB tasarımı (PG145 SKU 40) ile desteklenecek. Kartın 24GB GDDR7 bellek ve 384-bit bellek veri yoluna sahip olması bekleniyor. Bu da önceki modele kıyasla %25’lik bir bellek azaltımı anlamına geliyor.

VRAM düşüşüne rağmen oyun performansında büyük farklar beklenmiyor. Ancak bellek kapasitesinin sınır olduğu senaryolarda bu durum etkisini gösterebilir. Bunun dışında TGP değeri yine 575W olarak kalacak ancak üretici ortaklara 600W seviyesine kadar fabrika çıkışlı OC modeller sunma izni verilmiş durumda. Dolayısıyla kartın bazı varyantları saat hızlarında daha agresif olabilir.

RTX 5090 D V2'nin fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak aynı fiyattan piyasaya çıkması, Çinli kullanıcılar için olumsuz karşılanabilir. Keza 24GB VRAM'e sahip bir karta, 32GB'lık modele benzer fiyat etiketi konması kayda değer bir düşüş olacak. Nvidia’nın bu konuda bir fiyat ayarlaması yapması bekleniyor.

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Son olarak, Nvidia yalnızca RTX 5090 D V2 ile sınırlı kalmayacak. Şirketin, Çin pazarına yönelik RTX Pro serisini de yenilediğini, ayrıca H20 hızlandırıcısının satışına tekrar başladığını ve Blackwell tabanlı yeni bir B40 modelini hazırladığını söyleyelim.

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Nvidia'dan RTX 5090D V2 geliyor: 600W TDP, 24GB VRAM

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