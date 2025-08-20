Nvidia'dan Türkiye’deki RTX 50 sahiplerine Borderlands 4 oyunu hediye!

Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre RTX 5070, 5070 Ti, 5080 veya 5090 ekran kartı ya da bu ekran kartlarından güç alan dizüstü bilgisayar satın alan kullanıcılar Borderlands 4 oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Oyuna ek olarak Gilded Glory isimli oyuniçi paketi de hediye edilecek.
Kampanya yalnızca belirli satıcılarda geçerli olacak ve 22 Eylül’e kadar devam edecek. RTX 5060 veya RTX 5060 Ti satın alanlara hediye verilmeyecek.
Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunda Nvidia’nın DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma (Multi Frame Generation) ve DLSS Süper Çözünürlük AI teknolojilerine yer verilecek.
Kampanyaya dahil ekran kartları:
- NVIDIA GeForce RTX 5070
- NVIDIA GeForceRTX 5070 Ti
- NVIDIA GeForceRTX 5080
- NVIDIA GeForceRTX 5090
Kampanyaya dahil satıcılar:
- Hepsiburada
- İtopya
- İncehesap
- Ebrar Bilgisayar
- Gaming.gen.tr
- Sinerji Bilgisayar
- Pckolik
- Game Garaj
- Casper
- Teknorya