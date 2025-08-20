Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'dan Türkiye’deki RTX 50 sahiplerine Borderlands 4 oyunu hediye!

    Nvidia RTX 5070 ve üzerindeki ekran kartı veya bu ekran kartındna güç alan dizüstü bilgisayar satın alanlara 12 Eylül'de çıkış yapacak Borderlands 4 oyununu hediye ediyor.

    Nvidia'dan Türkiye’deki RTX 50 sahiplerine Borderlands 4 hediye! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, oyun severlerin merakla beklediği Gamescom 2025 oyun fuarında yeni kampanyasını duyurdu. RTX 50 serisi çeşitli ekran kartlarını ve dizüstü bilgisayarları satın alan oyunculara 3 bin TL değerindeki Borderlands 4 oyunu hediye ediyor. Türkiye’deki oyuncular da bu kampanyadan yararlanabilecek.

    Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre RTX 5070, 5070 Ti, 5080 veya 5090 ekran kartı ya da bu ekran kartlarından güç alan dizüstü bilgisayar satın alan kullanıcılar Borderlands 4 oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Oyuna ek olarak Gilded Glory isimli oyuniçi paketi de hediye edilecek.

    Kampanya yalnızca belirli satıcılarda geçerli olacak ve 22 Eylül’e kadar devam edecek. RTX 5060 veya RTX 5060 Ti satın alanlara hediye verilmeyecek.

    Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunda Nvidia’nın DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma (Multi Frame Generation) ve DLSS Süper Çözünürlük AI teknolojilerine yer verilecek.

    Kampanyaya dahil ekran kartları:

    • NVIDIA GeForce RTX 5070
    • NVIDIA GeForceRTX 5070 Ti
    • NVIDIA GeForceRTX 5080
    • NVIDIA GeForceRTX 5090

    Kampanyaya dahil satıcılar:

    • Hepsiburada
    • İtopya
    • İncehesap
    • Ebrar Bilgisayar
    • Gaming.gen.tr
    • Sinerji Bilgisayar
    • Pckolik
    • Game Garaj
    • Casper
    • Teknorya
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pvc kapı kilitli kaldı nasıl açılır deloday yan etkileri 2 yıllık üniversite staj yapılmazsa ne olur sahipli köpek şikayet edilirse ne olur sim araç kiti nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum