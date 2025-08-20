Nvidia'dan Türkiye’deki RTX 50 sahiplerine Borderlands 4 oyunu hediye!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Nvidia, oyun severlerin merakla beklediği Gamescom 2025 oyun fuarında yeni kampanyasını duyurdu. RTX 50 serisi çeşitli ekran kartlarını ve dizüstü bilgisayarları satın alan oyunculara 3 bin TL değerindeki Borderlands 4 oyunu hediye ediyor. Türkiye’deki oyuncular da bu kampanyadan yararlanabilecek.

Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre RTX 5070, 5070 Ti, 5080 veya 5090 ekran kartı ya da bu ekran kartlarından güç alan dizüstü bilgisayar satın alan kullanıcılar Borderlands 4 oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Oyuna ek olarak Gilded Glory isimli oyuniçi paketi de hediye edilecek.

Kampanya yalnızca belirli satıcılarda geçerli olacak ve 22 Eylül’e kadar devam edecek. RTX 5060 veya RTX 5060 Ti satın alanlara hediye verilmeyecek.

Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde çıkış yapacak. Oyunda Nvidia’nın DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma (Multi Frame Generation) ve DLSS Süper Çözünürlük AI teknolojilerine yer verilecek.

Kampanyaya dahil ekran kartları:

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForceRTX 5070 Ti

NVIDIA GeForceRTX 5080

NVIDIA GeForceRTX 5090

Kampanyaya dahil satıcılar:

Hepsiburada

İtopya

İncehesap

Ebrar Bilgisayar

Gaming.gen.tr

Sinerji Bilgisayar

Pckolik

Game Garaj

Casper

Teknorya

