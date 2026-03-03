Giriş
    Nvidia’dan yapay zeka için 4 milyar dolarlık fotonik hamlesi

    Nvidia, yapay zeka veri merkezlerinde bant genişliği ve enerji verimliliğini artırmak için fotonik teknoloji şirketleri Lumentum ve Coherent’a toplamda 4 milyar dolar yatırım yaptı.

    Nvidia’dan yapay zeka için 4 milyar dolarlık fotonik hamlesi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki liderliğini korumak isteyen Nvidia, veri merkezi altyapısında kritik öneme sahip fotonik teknolojilere toplam 4 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, veri merkezlerinde yüksek hızlı veri iletimini mümkün kılan optik bileşenler geliştiren Lumentum ve Coherent için ayrı ayrı 2’şer milyar dolarlık yatırım kararı aldı. Yatırımlar yapay zeka iş yüklerinin gerektirdiği bant genişliği ve enerji verimliliği ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

    Optik teknolojilerin önemi artıyor

    Yapılan anlaşmalar veri merkezlerinde kullanılan optik devre anahtarları ve lazer bileşenleri gibi kritik teknolojileri kapsıyor. Bu bileşenler, verinin uzun mesafelerde ve yüksek hızda taşınmasını sağlıyor. Özellikle GPU kümeleri arasındaki veri akışının yoğunlaştığı yapay zeka altyapılarında, optik çözümler bakır kablolara kıyasla çok daha yüksek bant genişliği, daha düşük gecikme süresi ve daha düşük enerji tüketimi sunuyor.

    Nvidia, daha önce 2020 yılında ağ donanımı şirketi Mellanox Technologies’i satın alarak NVLink teknolojisini güçlendirmiş ve GPU’lar arasındaki veri aktarım kapasitesini ciddi ölçüde artırmıştı.

    Lumentum ile yapılan çok yıllı anlaşma kapsamında Nvidia, ileri düzey lazer bileşenleri için milyarlarca dolarlık satın alma taahhüdü verdi. Anlaşma aynı zamanda şirketin gelecekteki üretim kapasitesine erişim hakkını ve araştırma-geliştirme ile üretim genişlemesine yönelik desteği de içeriyor.

    Benzer şekilde Coherent ile yapılan anlaşmada da gelişmiş lazer ve optik ağ ürünleri için milyarlarca dolarlık satın alma garantisi ile birlikte gelecekteki kapasite ve erişim hakları güvence altına alındı.

    Yeni tip AI’ların talebi daha yüksek

    Yapay zekada “agentic AI” olarak adlandırılan ve birden fazla görevi otonom biçimde yerine getirebilen sistemlerin yükselişi, veri merkezlerinde bant genişliği ihtiyacını dramatik biçimde artırıyor. Özellikle Anthropic tarafından geliştirilen Claude Cowork ve Microsoft’un Copilot Tasks’ı gibi çözümler, aynı anda çok sayıda işlemi hızlı biçimde yürütebilen altyapılar gerektiriyor. Bu tür uygulamalar, GPU’lar arasında anlık ve yüksek hacimli veri akışını zorunlu kılıyor.

    Fotonik teknolojiler burada kritik bir çözüm sunuyor. Optik fiber altyapı, geleneksel bakır kablolara göre çok daha yüksek bant genişliği sağlarken gecikmeyi düşürüyor ve enerji tüketimini azaltıyor. Bu da hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından veri merkezleri için önemli avantaj anlamına geliyor.

