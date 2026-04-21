    Nvidia’dan yol izleme devrimi: Performans 3 kat artabilir

    Nvidia’nın yeni ReSTIR güncellemesi, path tracing performansını %200’e kadar artırırken render süresini yarıya indiriyor. Yeni teknoloji oyunlarda daha hızlı ve daha kaliteli grafikler vadediyor.

    Nvidia, oyun dünyasında görsel kaliteyi zirveye taşıyan path tracing (yol izleme) teknolojisini daha erişilebilir hale getirmek için önemli bir adım attı. Şirketin yayımladığı yeni araştırma, bu yoğun işlem gücü gerektiren tekniğin performans yükünü ciddi ölçüde azaltırken aynı zamanda görüntü kalitesini de ileri taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Bugüne kadar çoğunlukla üst segment ekran kartlarıyla sınırlı kalan yol izleme bu gelişmeler sayesinde çok daha geniş bir donanım kitlesine ulaşma potansiyeli kazanıyor.

    ReSTIR güncellemesiyle büyük sıçrama

    Bu ilerlemenin merkezinde, Nvidia’nın 2020 yılında tanıttığı ReSTIR (Reservoir Spatiotemporal Importance Resampling) teknolojisinin geliştirilmiş versiyonu bulunuyor. ReSTIR, her bir piksel için yapılan ışık hesaplamalarında komşu piksellerden ve önceki karelerden elde edilen verileri yeniden kullanarak işlem yükünü hafifletiyor. Daha önce Black Myth: Wukong ve Nvidia’nın Portal RTX projesinde global aydınlatma ve gölge hesaplamalarında kullanılan bu yaklaşım, yeni güncellemeyle birlikte çok daha verimli ve hassas hale getiriliyor.

    Güncellenmiş sistemde doğrudan ve dolaylı aydınlatma hesaplamalarının tek bir yapı altında toplanması işlem sürecinde önemli bir sadeleşme sağlıyor. Bununla birlikte, farklı yüzeylerle etkileşime giren ışık yolları arasındaki sapmaların azaltılması ve görüntüdeki gürültünün düşürülmesi, ortaya çıkan sahnelerin hem daha net hem de daha tutarlı görünmesine katkı sunuyor.
    Nvidia’nın paylaştığı test sonuçları da bu kazanımları somut biçimde ortaya koyuyor. 1080p çözünürlükte RTX 5880 Ada Lovelace iş istasyonu ekran kartı ve AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX işlemciyle gerçekleştirilen ölçümlerde ortalama kare süresinin yaklaşık 35 milisaniyeden 15 milisaniyeye düştüğü görülüyor. Daha yoğun bir sahnede ise render süresinin 50 milisaniyeden 16,1 milisaniyenin biraz üzerine gerilediği belirtiliyor. Bu fark, aynı sahnenin yaklaşık üç kat daha hızlı üretilirken aynı zamanda daha doğru bir ışık hesaplamasıyla oluşturulabildiğini gösteriyor.

    Şirketin değerlendirmesine göre bu gelişmeler, path tracing performansında %100 ila %200 arasında artış anlamına geliyor.

    Geliştirmeler ReSTIR ile sınırlı değil



    Öte yandan Nvidia’nın çalışmaları yalnızca ReSTIR ile sınırlı kalmıyor. Microsoft ile birlikte geliştirilen yeni DirectX ve Shader Model güncellemeleri, Shader Execution Reordering (SER) teknolojisini standart hale getirerek shader işlemlerindeki verimsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın etkisi şimdiden bazı oyunlarda görülmeye başlandı; Indiana Jones and the Great Circle’da yaklaşık %24, Black Myth: Wukong’da ise %370’e varan performans artışları dikkat çekiyor.

    Buna ek olarak Opacity Micromaps özellikle bitki örtüsü ve yarı saydam yüzeylerin işlenmesinde performansı artırırken, RTX Mega Geometry güncellemeleri path tracing’in çok daha karmaşık mikro poligon sahnelerle daha verimli şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Bu teknolojilerin, Remedy Entertainment’ın Control Resonant ve CD Projekt Red’in The Witcher 4 projelerinde kullanılması planlanıyor.

