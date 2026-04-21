Nvidia’dan yol izleme devrimi: Performans 3 kat artabilir

ReSTIR güncellemesiyle büyük sıçrama
Bu ilerlemenin merkezinde, Nvidia’nın 2020 yılında tanıttığı ReSTIR (Reservoir Spatiotemporal Importance Resampling) teknolojisinin geliştirilmiş versiyonu bulunuyor. ReSTIR, her bir piksel için yapılan ışık hesaplamalarında komşu piksellerden ve önceki karelerden elde edilen verileri yeniden kullanarak işlem yükünü hafifletiyor. Daha önce Black Myth: Wukong ve Nvidia’nın Portal RTX projesinde global aydınlatma ve gölge hesaplamalarında kullanılan bu yaklaşım, yeni güncellemeyle birlikte çok daha verimli ve hassas hale getiriliyor.
Şirketin değerlendirmesine göre bu gelişmeler, path tracing performansında %100 ila %200 arasında artış anlamına geliyor.
Geliştirmeler ReSTIR ile sınırlı değil
Öte yandan Nvidia’nın çalışmaları yalnızca ReSTIR ile sınırlı kalmıyor. Microsoft ile birlikte geliştirilen yeni DirectX ve Shader Model güncellemeleri, Shader Execution Reordering (SER) teknolojisini standart hale getirerek shader işlemlerindeki verimsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın etkisi şimdiden bazı oyunlarda görülmeye başlandı; Indiana Jones and the Great Circle’da yaklaşık %24, Black Myth: Wukong’da ise %370’e varan performans artışları dikkat çekiyor.
Buna ek olarak Opacity Micromaps özellikle bitki örtüsü ve yarı saydam yüzeylerin işlenmesinde performansı artırırken, RTX Mega Geometry güncellemeleri path tracing'in çok daha karmaşık mikro poligon sahnelerle daha verimli şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Bu teknolojilerin, Remedy Entertainment'ın Control Resonant ve CD Projekt Red'in The Witcher 4 projelerinde kullanılması planlanıyor.