Nvidia patronu görevden alınıyor, 1 trilyon dolar kayıp var

Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ devi Nvidia, kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın adının karıştığı büyük skandalla sarsılıyor. Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen bir kadınla yaşadığı gizli ilişki ABD istihbaratınca ortaya çıkarıldı. Yönetim kurulunun ünlü CEO'nun görevine son vermesi beklenirken, kriz nedeniyle hisseler çakıldı ve şirketin piyasa değeri bir trilyon dolar eridi. Bu tarihi kaybın ardından yeni CEO'nun izleyeceği politika merakla bekleniyor.
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Nvidia patronu Jensen Huang için kara bulutlar
Henüz 1 ay önce Nvidia hisseleri 242 dolar seviyesinde rekor kırarken şirketin değeri de 5 trilyon doların üzerine çıkmıştı. İnsanlar akın akın Nvidia hissesi almaya koşarken tam tepede ilginç bir olay yaşandı.
Evli olan Huang’ın Çinli bir kadın ile yasak aşk yaşadığı ancak bu kadının Çin devleti lehine çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktı. ABD istihbaratının ortaya çıkardığı skandal sonrasında Nvidia hisseleri serbest düşüşe geçerken sabah saatlerinde şok bir haber daha geldi.
Kaynaklara göre Nivida yönetim kurulu en kısa sürede olağanüstü toplantı kararı aldı ve muhtemelen bu toplantıda Jensen Huang’ın CEO görevine son verilecek.Diğer taraftan Huang'ın şirketteki sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı ile de bir gönül ilişkisi olduğu gündeme gelmişti.
Yaşanan krizin Çin hükümetinin yapay zekâ çalışmalarına avantaj sağlayacağı endişeleri de hisseleri olumsuz etkiliyor. Vadeli işlemlerde Nvidia hissesi 158$ seviyesine kadar gerilerken firmanın pazar değeri de 4 trilyon doların altına indi. Kayıplar 1 trilyon dolara yaklaştı. Yeni atanacak CEO’nun şirkette nasıl bir politika uygulayacağı da merak konusu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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