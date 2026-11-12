Nvidia patronu görevden alınıyor, 1 trilyon dolar kayıp var

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ devi Nvidia, kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın adının karıştığı büyük skandalla sarsılıyor. Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen bir kadınla yaşadığı gizli ilişki ABD istihbaratınca ortaya çıkarıldı. Yönetim kurulunun ünlü CEO'nun görevine son vermesi beklenirken, kriz nedeniyle hisseler çakıldı ve şirketin piyasa değeri bir trilyon dolar eridi. Bu tarihi kaybın ardından yeni CEO'nun izleyeceği politika merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasını da arkasına alarak teknoloji tarihinde eşine az rastlanır bir başarı elde eden Nvidia, çok garip bir şekilde kendi mirasını yemeye başladı. Zekâsı ve stratejileriyle tarihe geçen kurucu Jensen Huang bir aşk skandalına şirketi teslim etmek üzere.

Nvidia patronu Jensen Huang için kara bulutlar

Henüz 1 ay önce Nvidia hisseleri 242 dolar seviyesinde rekor kırarken şirketin değeri de 5 trilyon doların üzerine çıkmıştı. İnsanlar akın akın Nvidia hissesi almaya koşarken tam tepede ilginç bir olay yaşandı.

Büyük Nvidia soygunu 3 gün önce eklendi

Evli olan Huang’ın Çinli bir kadın ile yasak aşk yaşadığı ancak bu kadının Çin devleti lehine çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktı. ABD istihbaratının ortaya çıkardığı skandal sonrasında Nvidia hisseleri serbest düşüşe geçerken sabah saatlerinde şok bir haber daha geldi.

Kaynaklara göre Nivida yönetim kurulu en kısa sürede olağanüstü toplantı kararı aldı ve muhtemelen bu toplantıda Jensen Huang’ın CEO görevine son verilecek.Diğer taraftan Huang'ın şirketteki sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı ile de bir gönül ilişkisi olduğu gündeme gelmişti.

Yaşanan krizin Çin hükümetinin yapay zekâ çalışmalarına avantaj sağlayacağı endişeleri de hisseleri olumsuz etkiliyor. Vadeli işlemlerde Nvidia hissesi 158$ seviyesine kadar gerilerken firmanın pazar değeri de 4 trilyon doların altına indi. Kayıplar 1 trilyon dolara yaklaştı. Yeni atanacak CEO’nun şirkette nasıl bir politika uygulayacağı da merak konusu.

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