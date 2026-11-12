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    Nvidia patronu görevden alınıyor, 1 trilyon dolar kayıp var

    Yapay zekâ sektöründe adeta tarih yazan Nvidia, patronunun yaptığı akıl dışı bir hareket nedeniyle tarihin en kötü yönetilen şirketi olma yolunda ilerliyor.      

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasını da arkasına alarak teknoloji tarihinde eşine az rastlanır bir başarı elde eden Nvidia, çok garip bir şekilde kendi mirasını yemeye başladı. Zekâsı ve stratejileriyle tarihe geçen kurucu Jensen Huang bir aşk skandalına şirketi teslim etmek üzere.

    Nvidia patronu Jensen Huang için kara bulutlar

    Henüz 1 ay önce Nvidia hisseleri 242 dolar seviyesinde rekor kırarken şirketin değeri de 5 trilyon doların üzerine çıkmıştı. İnsanlar akın akın Nvidia hissesi almaya koşarken tam tepede ilginç bir olay yaşandı.

    Evli olan Huang’ın Çinli bir kadın ile yasak aşk yaşadığı ancak bu kadının Çin devleti lehine çalışan bir ajan olduğu ortaya çıktı. ABD istihbaratının ortaya çıkardığı skandal sonrasında Nvidia hisseleri serbest düşüşe geçerken sabah saatlerinde şok bir haber daha geldi.

    Kaynaklara göre Nivida yönetim kurulu en kısa sürede olağanüstü toplantı kararı aldı ve muhtemelen bu toplantıda Jensen Huang’ın CEO görevine son verilecek.Diğer taraftan Huang'ın şirketteki sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı ile de bir gönül ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. 

    Yaşanan krizin Çin hükümetinin yapay zekâ çalışmalarına avantaj sağlayacağı endişeleri de hisseleri olumsuz etkiliyor. Vadeli işlemlerde Nvidia hissesi 158$ seviyesine kadar gerilerken firmanın pazar değeri de 4 trilyon doların altına indi. Kayıplar 1 trilyon dolara yaklaştı. Yeni atanacak CEO’nun şirkette nasıl bir politika uygulayacağı da merak konusu.

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