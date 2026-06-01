Masaüstüne sığan yapay zeka süper bilgisayarı: DGX Station for Windows

Tam Boyutta Gör Nvidia, Tayvan’daki Computex 2026 öncesinde düzenlediği GTC etkinliğinde DGX Station for Windows adlı yeni sistemini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu cihaz, Windows ekosistemi için geliştirilen ve masaüstünde kullanılabilen dünyanın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı olarak konumlandırılıyor. Yeni sistem, 1 trilyon parametreye kadar yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştırabilecek kapasiteye sahip ve kurumsal kullanıcıların sürekli çalışan yapay zeka ajanları geliştirmesine, eğitmesine ve yönetmesine olanak sağlayacak.

Bilindiği üzere yıllardır büyük ölçekli yapay zeka iş yükleri ağırlıklı olarak Linux tabanlı veri merkezlerinde yürütülürken kurumsal dünyada üretkenlik, mühendislik, tasarım ve araştırma uygulamalarında Windows yaygın olarak kullanılıyor. Nvidia’nın yeni sistemi, ise veri merkezi sınıfı yapay zeka altyapısını doğrudan Windows ortamına taşıyarak bu iki dünyanın arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor.

GB300 Grace Blackwell Ultra ile geliyor

Tam Boyutta Gör DGX Station for Windows’un merkezinde Nvidia’nın yeni GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip çözümü yer alıyor. Sistem, Blackwell Ultra GPU’yu, yüksek performanslı 72 çekirdekli Nvidia Grace CPU ile bir araya getiriyor. İki bileşen arasındaki iletişim ise yüksek bant genişliği sunan NVLink-C2C bağlantısı üzerinden gerçekleştiriliyor

Donanım tarafındaki en dikkat çekici özelliklerden biri, sistemin 748 GB’a kadar birleşik bellek kapasitesi sunması. Ayrıca cihazın 20 petaflops FP4 yapay zeka performansına ulaşabildiği belirtiliyor. Kullanıcılar isterlerse sisteme ek olarak Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation GPU takarak yapay zeka hesaplama gücünü, ışın izleme destekli görselleştirme ve simülasyon yetenekleriyle birleştirebilecek.

Ağ tarafında ise sistemde Nvidia ConnectX-8 SuperNIC bulunuyor. Yapay zeka iş yükleri için optimize edilen bu ağ çözümü, 800 Gb/s’ye kadar bağlantı desteği sunuyor. Böylece hem yüksek hızlı veri aktarımı mümkün oluyor hem de birden fazla DGX Station sisteminin birlikte çalıştırılarak daha büyük iş yüklerinin üstlenilmesi sağlanabiliyor.

Yapay zeka ajanları için özel olarak tasarlandı

Nvidia, kurumsal yapay zekanın artık yalnızca sohbet botlarından ibaret olmadığını ve giderek daha fazla otonom karar verebilen, sürekli çalışan ajan sistemlerine dönüştüğünü vurguluyor. DGX Station for Windows da bu doğrultuda geliştirildi.

Bu ajanlar 3D tasarım, mühendislik ve üretim yazılımlarıyla entegre edilerek geliştiricilere ve tasarımcılara araçlarını anlayabilen, süreçleri analiz edebilen ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilen akıllı yardımcılar sunabilecek.

Kurumsal BT ekipleri açısından bakıldığında ise sistem, mevcut Windows güvenlik, uyumluluk ve cihaz yönetim altyapılarıyla uyumlu çalışıyor. Yapay zeka ajanları, şirketlerin halihazırda kullandığı Microsoft yönetim araçları üzerinden kontrol edilebiliyor. Linux tabanlı iş yükleri de Windows Subsystem for Linux (WSL) aracılığıyla destekleniyor.

Nvidia, DGX Station for Windows ile birlikte OpenShell adlı açık kaynaklı yeni bir çalışma ortamını da sunacak. Windows’un yeni güvenlik ve izolasyon mekanizmaları üzerine inşa edilen OpenShell, her yapay zeka ajanı için ayrı ve izole edilmiş bir çalışma alanı oluşturuyor.

Yılın son çeyreğinde satışa çıkacak

Nvidia, DGX Station for Windows’un 2026’nın dördüncü çeyreğinde satışa sunulmasının planlandığını açıkladı. Sistem ASUS, Dell Technologies, GIGABYTE, HP, MSI ve Supermicro tarafından üretilecek ve kurumsal müşterilere sunulacak.

