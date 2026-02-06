Nvidia Dinamik Multi-Frame Gen geliyor: Tarih belli oldu

Nisan ayında geliyor
Yeni paylaşılan bilgilere göre Dynamic Multi Frame Generation, DLSS 4.5 güncellemesinin parçası olarak Nisan 2026'da kullanıma açılacak. Kaçıranlar için DLSS 4.5'in Super Resolution tarafı halihazırda tüm GeForce RTX kullanıcıları için Nvidia App üzerinden erişilebilir durumda. İkinci nesil transformer modeliyle güçlendirilen bu sürüm, özellikle görüntü kararlılığı ve detay üretimi konusunda önceki versiyonlara kıyasla belirgin iyileştirmeler sunuyor. Ancak ana odağı, dinamik kare üretimi olacak.
Nvidia'nın paylaştığına göre, bu teknoloji özellikle yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde daha tutarlı bir akıcılık sağlıyor. Kısaca, Dynamic Multi Frame Generation'ın Nisan 2026'daki çıkışıyla birlikte DLSS 4.5'in sunduğu tüm yeteneklerin tam anlamıyla devreye girmiş olacak. Nvidia'nın, çıkışa yakın dönemde daha fazla teknik karşılaştırma ve performans verisi paylaşması da muhtemel.