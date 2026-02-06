Nvidia Dinamik Multi-Frame Gen geliyor: Tarih belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, DLSS 4.5 güncellemesiyle birlikte duyurduğu Dynamic Multi Frame Generation teknolojisi için çıkış takvimini netleştirdi. Hardware Luxx'in aktardığı bilgilere göre, Multi Frame Generation 6X ve dinamik kare üretimi özellikleri çok yakında kullanıma sunulacak.

Nisan ayında geliyor

Yeni paylaşılan bilgilere göre Dynamic Multi Frame Generation, DLSS 4.5 güncellemesinin parçası olarak Nisan 2026'da kullanıma açılacak. Kaçıranlar için DLSS 4.5'in Super Resolution tarafı halihazırda tüm GeForce RTX kullanıcıları için Nvidia App üzerinden erişilebilir durumda. İkinci nesil transformer modeliyle güçlendirilen bu sürüm, özellikle görüntü kararlılığı ve detay üretimi konusunda önceki versiyonlara kıyasla belirgin iyileştirmeler sunuyor. Ancak ana odağı, dinamik kare üretimi olacak.

Tam Boyutta Gör Dynamic Multi Frame Generation, sabit bir çarpan yerine hedef kare hızı mantığıyla çalışıyor. Kullanıcı, ekranın yenileme hızına uygun bir FPS hedefi belirliyor ve DLSS sistemi; 2X'ten 6X'e kadar farklı Multi Frame Generation modları arasında otomatik geçiş yaparak bu değeri korumaya çalışıyor. Böylece sahneye ve yük durumuna göre üretilen yapay kare sayısı anlık olarak değişebiliyor.

Samsung, Nvidia G-Sync uyumlu TV ve monitörlerini açıkladı 3 gün önce eklendi

Nvidia'nın paylaştığına göre, bu teknoloji özellikle yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde daha tutarlı bir akıcılık sağlıyor. Kısaca, Dynamic Multi Frame Generation'ın Nisan 2026'daki çıkışıyla birlikte DLSS 4.5'in sunduğu tüm yeteneklerin tam anlamıyla devreye girmiş olacak. Nvidia'nın, çıkışa yakın dönemde daha fazla teknik karşılaştırma ve performans verisi paylaşması da muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia Dinamik Multi-Frame Gen geliyor: Tarih belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: