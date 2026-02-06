Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Dinamik Multi-Frame Gen geliyor: Tarih belli oldu

    Nvidia, DLSS 4.5 ile birlikte sunacağı Dinamik Multi Frame Generation teknolojisi için çıkış tarihini paylaştı. Yeni nesil kare üretimi, önümüzdeki aylarda açılacak. İşte tarih

    Nvidia Dinamik Multi-Frame Gen geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, DLSS 4.5 güncellemesiyle birlikte duyurduğu Dynamic Multi Frame Generation teknolojisi için çıkış takvimini netleştirdi. Hardware Luxx'in aktardığı bilgilere göre, Multi Frame Generation 6X ve dinamik kare üretimi özellikleri çok yakında kullanıma sunulacak. 

    Nisan ayında geliyor

    Yeni paylaşılan bilgilere göre Dynamic Multi Frame Generation, DLSS 4.5 güncellemesinin parçası olarak Nisan 2026'da kullanıma açılacak. Kaçıranlar için DLSS 4.5'in Super Resolution tarafı halihazırda tüm GeForce RTX kullanıcıları için Nvidia App üzerinden erişilebilir durumda. İkinci nesil transformer modeliyle güçlendirilen bu sürüm, özellikle görüntü kararlılığı ve detay üretimi konusunda önceki versiyonlara kıyasla belirgin iyileştirmeler sunuyor. Ancak ana odağı, dinamik kare üretimi olacak.

    Nvidia Dinamik Multi-Frame Gen geliyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Dynamic Multi Frame Generation, sabit bir çarpan yerine hedef kare hızı mantığıyla çalışıyor. Kullanıcı, ekranın yenileme hızına uygun bir FPS hedefi belirliyor ve DLSS sistemi; 2X'ten 6X'e kadar farklı Multi Frame Generation modları arasında otomatik geçiş yaparak bu değeri korumaya çalışıyor. Böylece sahneye ve yük durumuna göre üretilen yapay kare sayısı anlık olarak değişebiliyor.

     

    Nvidia'nın paylaştığına göre, bu teknoloji özellikle yüksek tazeleme hızına sahip monitörlerde daha tutarlı bir akıcılık sağlıyor. Kısaca, Dynamic Multi Frame Generation'ın Nisan 2026'daki çıkışıyla birlikte DLSS 4.5'in sunduğu tüm yeteneklerin tam anlamıyla devreye girmiş olacak. Nvidia'nın, çıkışa yakın dönemde daha fazla teknik karşılaştırma ve performans verisi paylaşması da muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps4 rdr2 türkçe yama bedelli askerlik hangi aylarda 5 vitesten 2. vitese çekersek ne olur huawei be3 film siteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum