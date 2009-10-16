Nvidia: DirectX 11 önemli ancak tek hedefimiz değil!

"DirectX 11 önemli ancak yeni bir ekran kartı satın almak için tek başına yeterli bir neden değil!" açıklamasını yapan Nvidia geçtiğimiz haftalarda ciddi tartışma başlatmış, firmanın yeni jenerasyon ekran kartlarının tasarımında rakibi AMD-ATi'ye yetişemediği için bu yönde bir iddiayı dile getirdiği söylenmişti. Birkaç gün önce Nvidia Türkiye, yeni ofisimizde bizleri ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında bir kısmını şu an için yayınlayamayacağız bazı önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Peki Nvidia gerçekten DirectX 11 ve getirdiği yenilikleri yeterli bir argüman olarak görmüyor mu ?
Nvidia'dan aldığımız bilgilere göre DirectX 11 firma için çok önemli ve Fermi mimarisini temel alan yeni nesil GeForce serisinin DirectX 11 destekli oyun ve uygulamalarda liderlik koltuğuna oturacağından şüphe duyulmuyor. Ancak gerçekleştirdiğimiz sohbet esnasında firma yetkilileri, Nvidia'nın DirectX 11 ile birlikte farklı teknolojiler üzerinde de çalıştığını çünkü artan donanım gücüyle birlikte sinematik görüntü sunan oyunlar için DirectX 11'in yanında yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle stüdyoların daha gerçekli yapımlar için farklı yaklaşımları da değerlendirmek istediklerini belirttiler.
Soldan sağa: Onur Çon (Nvidia), Erdi "fx57" Özüağ, Nusret Erturan (Nvidia) ve Mesut "Speed-Step" Çevik.
Nvidia yeni nesil Fermi mimarisiyle birlikte Ray-Tracing dünyasına ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Son dönemde adeta Intel ile özdeşleşen Ray-Tracing teknolojisi Nvidia'nın yeni jenerasyon Quadro serisi için üzerinde durduğu en önemli detaylar arasında yer alıyor. Yeni jenerasyon CUDA mimarisi ve 512x CUDA çekirdeği ile PhysX teknolojisinin çok daha etkin kullanılacağını ve oyun dünyasında daha geniş bir kullanım alanı yaratacağını söyleyen Nvidia, 3. boyut için de yatırımların sürdüğünü, görsel pazarda yeni akımın 3D olacağı ve firma olarak 3DVision ile bu konuda şimdiden hazır olduklarını belirtiyor.
Nvidia'nın Fermi mimarisi için altını çizdiği bir diğer önemli bir detay ise yeni bir tasarım olması. Firma yetkilileri var olan mimari üzerinde oynamadıklarını ve yeni bir tasarım yarattıklarını belirtirken, Fermi mimarisinde hem son kullanıcıların hem de profesyonel pazardaki kurumsal müşterilerin dikkate alındığına vurgu yapıyorlar. Quadro serisi ile endüstriyel pazarda %90 civarı pazar payına sahip olmalarına rağmen yeni mimari için hedef segmentler arasında iş istasyonlarının da olduğunu belirten Nvidia, Fermi mimarisi ile endüstriyel tasarım uygulamalarında ciddi bir performans artışı olacağının altını çiziyor.
Radeon HD 5800 ve 5700 serisi ile DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa pazara sunan AMD-ATi'ye karşı Nvidia henüz somut bir girişimde bulun(a)madı. Tasarım çalışmaları uzun süredir devam eden yeni jenerasyon ekran kartları için ciddi bir yatırım yapıldığını söyleyen Nvidia yetkilileri, birkaç ay içerisinde hemen her segmentte yeni nesil grafik çözümlerini sunmaya başlayacaklarını, donanım tarafındaki yeniliklerin yanı sıra yazılım tarafında da hummalı bir çalışma olduğunu zira ar-ge ekibinde donanımdan daha çok yazılım mühendisi barındıran Nvidia'nın GPGPU için yazılım geliştirme çalışmalarına da büyük önem verdiğini belirttiler.
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Eyefinity ile nvidianın sunduğu cuda teknolojisi aynı kategoride mi ?Eyefinity gereksiz kategorisine girebilir evet.Cudanın ne gibi faaliyetlerde kullanıldığını görmek istiyorsan bak bakalım nvidia sitesine.Ray-Tracing'in de değersiz bir faktör olduğunu söylersen de araştır biraz.Burada fan olayı yok sadece ikisinin teknolojileri göz önüne alınıp değerlendiriliyor kişiden kişiye değişebilir tabii ki sonuçlar.
ben ne demişim sen neler demişsin sunucudan gpgpudan bahstmişim sen yine f/p demişssin ben özellikle oyun artık kayıyor iş computing muhabettine dönüyor dedim sen en uygun 5870 falan. ondan sonra cahil muamelei yapma disoun e cahilsin işte? çok komik ya hala f/p diyo oyun diyo adamlar..
Bireysel kullanıcılar için GPGPU kullanımı fazla birşey ifade etmez. Çünkü bu daha çok iş sektörünü ilgilendiren bir konudur. Nvidia firması aptal değil aynı zamanda oyun sektörünüde düşünüyor. Oyun teknolojisi için ekran kartı alanlardan elde edilen kazançda piyasanın büyük bir kısmını içeriyor. GT300 çıkmadan evvel GT200'lerdede CUDA desteği vardı. Bu sefer daha iyi c++ desteği ile falan geliyor ve paralel işlemciler bu konuda daha yetenekli bir yapıya sahip aradaki fark bu. Oyun kartının yanında extradan bu özelliği sunmasının kimseye zarar getirmediği gibi Nvidia'nın sadece GPGPU yönüne kaydığı anlamıda çıkartılamaz.
şu konuda nvidia haklı dx11 ne oyun var ki daha? 750tl kart alıp grid oynayacak adam varsa çıksın bizde görelim babayiğidi..
adamlar fermiden sonra dünya sunucu piyasasını domine edicekler hepimiz göreceğiz daha öncede dedim oyun artık konsola kaydı ve dx yerine açık kaynak kodlarda yaygınlaşmaya başladı şu bağlamda dx önemini kaybetmeye başladı.
microsoft konusu olduğunda herkes lanet yağdırıyor tekel olduğu için ama iş dx ve atiye geldimi en büyük dx11? saçmalık bu resmen.
insanlara cahillermiş gibi davranmayı kes öncelikle, bilinçli kullanıcı herşeyin farkındadır zaten
bi git araştır bakalım 2xx serisi niye Nvidia tarihinin en kötü lansmanı olarak açıklandı.. iyi de kazansan kötü de kazansan paranı sokağa atmak istemezsin..
son 1 sene içerisinde ATI çok daha fazla kart sattı
800 verip gtx 285 alana birşey demezsiniz, uzun zamandır satılıyor ama kimse de gidip gtx 285e para vermeyin demiyor..
dx11i at bir kenara, yüksek performans verip de fiyatı öbürlerine göre daha uygun olan tek kart hd5870,
alan sadece dx11 destekliyor diye almıyor,
physx var diye yıllardır Nvidia aldırıyorsunuz millete sanki destekleyen düzgün oyun varmış gibi, 1 tane var o da daha yeni çıktı, yıllar sonra, ama dx11 e gelince, "piyasada oyun yok ki", hali hazırda battleforge var, ve önümüzdeki dönem (2009 dahil) birçok oyun daha çıkacak, hem de sağlam oyunlar
Avrupa ve Amerika'da yeni seri ATIler çok beğenildi, Nvidia politikaları dolayısıyla çok eleştiriliyor, bir tek bizim ülkemizde Nvidia kral ve ATI pis, çöp, ıyk..
Orijinalden alıntı: The Wanted
quote:
Orijinalden alıntı: sulogun61
baktılarki işler donanımhaberde de iyi gitmiyor millet atiye kaymaya başladı bi ziyaret edip ortam yapalım demişler nvidia temsilcileri
süper yaaa katılıyorum aynen zuhaaa süperisn yaa bir ziyaret bukadar iyi anlatılmazdı
Nvidia yeni kartları piyasaya sürünce ATI güzel bir indirim yapar artık. yani yeni seri ekran kartı alma zamanı Mart 2010'dur...
Ziyaret konusuna gelince bu bir satış -müşteri temsil politikasıdır ,yani o adamlara niye oraya gittiniz ,yada niye kabul ettiniz dersek bu forumdada olmamamız lazım artık.(hoş kimin kimi ziyaret ettiği de yazmıyor orada ya !)
Neyse zenginin parası ,zügürt aganın çenesini.....