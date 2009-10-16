Nvidia: DirectX 11 önemli ancak tek hedefimiz değil!

"DirectX 11 önemli ancak yeni bir ekran kartı satın almak için tek başına yeterli bir neden değil!" açıklamasını yapan Nvidia geçtiğimiz haftalarda ciddi tartışma başlatmış, firmanın yeni jenerasyon ekran kartlarının tasarımında rakibi AMD-ATi'ye yetişemediği için bu yönde bir iddiayı dile getirdiği söylenmişti. Birkaç gün önce Nvidia Türkiye, yeni ofisimizde bizleri ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında bir kısmını şu an için yayınlayamayacağız bazı önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Peki Nvidia gerçekten DirectX 11 ve getirdiği yenilikleri yeterli bir argüman olarak görmüyor mu ?

Nvidia'dan aldığımız bilgilere göre DirectX 11 firma için çok önemli ve Fermi mimarisini temel alan yeni nesil GeForce serisinin DirectX 11 destekli oyun ve uygulamalarda liderlik koltuğuna oturacağından şüphe duyulmuyor. Ancak gerçekleştirdiğimiz sohbet esnasında firma yetkilileri, Nvidia'nın DirectX 11 ile birlikte farklı teknolojiler üzerinde de çalıştığını çünkü artan donanım gücüyle birlikte sinematik görüntü sunan oyunlar için DirectX 11'in yanında yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle stüdyoların daha gerçekli yapımlar için farklı yaklaşımları da değerlendirmek istediklerini belirttiler.

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Soldan sağa: Onur Çon (Nvidia), Erdi "fx57" Özüağ, Nusret Erturan (Nvidia) ve Mesut "Speed-Step" Çevik.

Nvidia yeni nesil Fermi mimarisiyle birlikte Ray-Tracing dünyasına ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Son dönemde adeta Intel ile özdeşleşen Ray-Tracing teknolojisi Nvidia'nın yeni jenerasyon Quadro serisi için üzerinde durduğu en önemli detaylar arasında yer alıyor. Yeni jenerasyon CUDA mimarisi ve 512x CUDA çekirdeği ile PhysX teknolojisinin çok daha etkin kullanılacağını ve oyun dünyasında daha geniş bir kullanım alanı yaratacağını söyleyen Nvidia, 3. boyut için de yatırımların sürdüğünü, görsel pazarda yeni akımın 3D olacağı ve firma olarak 3DVision ile bu konuda şimdiden hazır olduklarını belirtiyor.

Nvidia'nın Fermi mimarisi için altını çizdiği bir diğer önemli bir detay ise yeni bir tasarım olması. Firma yetkilileri var olan mimari üzerinde oynamadıklarını ve yeni bir tasarım yarattıklarını belirtirken, Fermi mimarisinde hem son kullanıcıların hem de profesyonel pazardaki kurumsal müşterilerin dikkate alındığına vurgu yapıyorlar. Quadro serisi ile endüstriyel pazarda %90 civarı pazar payına sahip olmalarına rağmen yeni mimari için hedef segmentler arasında iş istasyonlarının da olduğunu belirten Nvidia, Fermi mimarisi ile endüstriyel tasarım uygulamalarında ciddi bir performans artışı olacağının altını çiziyor.

Radeon HD 5800 ve 5700 serisi ile DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa pazara sunan AMD-ATi'ye karşı Nvidia henüz somut bir girişimde bulun(a)madı. Tasarım çalışmaları uzun süredir devam eden yeni jenerasyon ekran kartları için ciddi bir yatırım yapıldığını söyleyen Nvidia yetkilileri, birkaç ay içerisinde hemen her segmentte yeni nesil grafik çözümlerini sunmaya başlayacaklarını, donanım tarafındaki yeniliklerin yanı sıra yazılım tarafında da hummalı bir çalışma olduğunu zira ar-ge ekibinde donanımdan daha çok yazılım mühendisi barındıran Nvidia'nın GPGPU için yazılım geliştirme çalışmalarına da büyük önem verdiğini belirttiler.