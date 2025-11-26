Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, yakın tarihte duyurduğu DLSS 4.0 teknolojisini daha fazla yapıma getirmeye devam ediyor. DLSS 4.0 ile birlikte gelen Multi Frame Generation (çoklu kare oluşturma) teknolojisi, halihazırda 200'den fazla oyuna ulaştı. Son olarak Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu.

Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Kaçıranlar için DLSS, düşük çözünürlükte oluşturulan karelerin yapay zeka tarafından daha yüksek kaliteye çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji. DLSS 4.0 ise bu sisteme Multi Frame Generation ekleyerek, GPU'nun daha az kaynakla daha fazla kare üretmesini mümkün kılıyor. Bu da hem performansı artırıyor hem de daha düşük VRAM kullanımı sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre DLSS 4.0, Prologue: Go Wayback! ve Project Motor Racing için mevcut olacak. DLSS desteği kazanan oyunlar arasında ise Whiskerwood yer alıyor. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. DLSS 4.0 desteği ile çıkacak veya alacak oyunlar şöyle:

Prologue: Go Wayback!: DLSS 4.0

Project Motor Racing: DLSS 4.0

Whiskerwood: NVIDIA DLSS Super Resolution DLAA

Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

