Yapay Zeka Özeti:
- Nvidia, grafik teknolojisi DLSS 4.5 desteği kazanan yeni oyun ve uygulamaları duyurdu. Yapılan açıklamayla EVE Vanguard, Assetto Corsa Rally, Lightyear Frontier ve Teardown gibi sevilen yapımlara gelişmiş performans özellikleri eklendi. Ayrıca Blender 5.3 sürümüyle tasarımcılara gelişmiş ışın izleme desteği sunulurken, Marvel Rivals da yeni güncellemeyle bu teknolojiye kavuştu. Bu sayede kullanıcılar çok daha yüksek kare hızları ve kesintisiz bir görsel deneyim yaşayacak.
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DLSS 4.5 desteği kazanan oyunlar açıklandı
Yapılan açıklamaya göre EVE Vanguard, 7/24 erişilebilir alfa süreciyle birlikte DLSS 4.5 desteği kazandı. GeForce RTX ekran kartlarında Super Resolution, Multi Frame Generation, DLAA ve Reflex özelliklerinden yararlanılabilecek. Oyunun 2027'de Steam üzerinden çıkması beklenirken, erken erişim için EVE Launcher üzerinden Founder Pack satın alınması gerekiyor.
Assetto Corsa Rally ise mevcut DLSS 4 desteğini DLSS 4.5'e yükseltecek. Oyuna ayrıca Dynamic Multi Frame Generation desteği eklenecek. Bu sayede kare oluşturma teknolojisi, performans ihtiyacına göre daha dinamik şekilde çalışabilecek. Beş yıllık erken erişim sürecinin ardından 1.0 sürümüyle çıkan Lightyear Frontier da DLSS 4.5 Super Resolution ve DLAA desteği kazandı. Teardown ise son DLSS Super Resolution modeline kavuştu. Oyunda yüksek performansa sahip kullanıcılar için DLAA seçeneği de sunuluyor.
- EVE Vanguard: DLSS 4.5 Super Resolution, Multi Frame Generation, DLAA ve Reflex
- Assetto Corsa Rally: DLSS 4.5 ve Dynamic Multi Frame Generation (yakında)
- Lightyear Frontier: DLSS 4.5 Super Resolution ve DLAA
- Teardown: Yeni DLSS Super Resolution modeli ve DLAA
- Blender 5.3 ve Marvel Rivals için de yenilikler var
Nvidia'nın duyurusunda yalnızca oyunlar yer almıyor. Yeni yayımlanan Blender 5.3 sürümü, DLSS 4.5 Ray Reconstruction desteğiyle geliyor. Bu özellik, 3D modelleme ve görüntü oluşturma süreçlerinde ön izleme kalitesini artırarak tasarımcıların çalışmalarını daha ayrıntılı görmesine yardımcı oluyor. Blender 5.3 ayrıca RTX Spark cihazları için yerel destek de kazanıyor.
Marvel Rivals'ın 13 Kasım'da yayımlanan 11. sezon güncellemesi de RTX Spark cihazlarına yerel oyun ve hile önleme desteği getirdi. Böylece bu platformdaki kullanıcılar DLSS 4.5 Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation ve Nvidia Reflex özelliklerinden yararlanabiliyor.
Son olarak Nvidia, Nvidia App üzerinden War Thunder oyuncularına Ready For Battle paketini de sunuyor. Sınırlı süreyle alınabilen paket; özel görünümlere sahip M3A1 Stuart tankı ve F2A-1 uçağı, 7 günlük Premium hesap, 100 bin Silver Lions ve çeşitli deneyim puanı bonusları içeriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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