    Nvidia DLSS 4.5 erken testlerde çuvalladı: Performans düşürüyor

    Nvidia'nın CES 2026'da duyurduğu DLSS 4.5 sürümü, görüntü kalitesi tarafında önemli iyileştirmeler sunarken, önemli bir hesaplama gücü gerektiriyor. RTX 20 ve 30 serisi kullanıcıları dikkat.

    Nvidia DLSS 4.5 erken testlerde çuvalladı: Performans düşürüyor
    Nvidia'nın CES 2026'da duyurduğu DLSS 4.5 sürümü, yepyeni gelişmelere ek olarak performans tarafında önemli soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Özellikle RTX 2000 ve RTX 3000 serisi ekran kartlarında, DLSS 4.5'in DLSS 4'e kıyasla ciddi FPS kayıplarına yol açtığı ortaya çıktı.

    DLSS 4.5 eski nesil kartlarda performans düşürüyor

    Kaçıranlar için DLSS 4.5, Nvidia'nın ikinci nesil transformer tabanlı modeline geçiş yapıyor. Nvidia, bu modelin daha fazla hesaplama gücü kullandığını açıkça kabul etti. Şirketin paylaştığı bilgilere göre DLSS 4.5, önceki sürüme kıyasla yaklaşık beş kat daha fazla hesaplama gerektiriyor. Bu durum, özellikle Tensor çekirdeklerinde FP8 hızlandırma desteği bulunmayan RTX 2000 ve RTX 3000 serilerinde performans kaybını daha belirgin hale getiriyor.

    Erken test sonuçları ise bu tabloyu doğrular nitelikte. RTX 3080 Ti ile yapılan Cyberpunk 2077 testlerinde, 4K çözünürlükte ve RT Ultra ayarlarında DLSS 4.5 Kalite modu, DLSS 4'e kıyasla yüzde 24 daha düşük FPS üretiyor. Aynı senaryonun 1440p çözünürlükteki testinde düşüş yüzde 14 seviyesinde kalırken, ışın izleme kapatıldığında dahi yaklaşık yüzde 20'lik bir performans kaybı gözlemleniyor.

    Benzer şekilde The Last of Us Part II'de, 1440p yüksek ayarlarda DLSS 4.5, DLSS 4'e kıyasla yüzde 14 daha düşük kare hızları sunuyor. RTX 4000 ve RTX 5000 serisi tarafında tablo daha dengeli olsa da, fark tamamen ortadan kalkmış değil. Nvidia, FP8 hızlandırma sayesinde RTX 5000 serisinde performans kaybının yüzde 2-3 ile sınırlı kaldığını söylüyor.

    Buna karşın, kullanıcı testlerinde RTX 4000 ve RTX 5000 serisi kartlarda yüzde 14-16 seviyelerine ulaşan düşüşler rapor edilmiş durumda. Şu an için Nvidia, DLSS 4.5'in özellikle Performans ve Ultra Performans modlarında kullanılmasını öneriyor. Kısaca DLSS 4.5'in daha çok yüksek çözünürlük ve agresif ölçekleme senaryolarına uygun olduğu vurgulanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

