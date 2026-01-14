Giriş
    Nvidia DLSS 4.5 krizi büyüyor: Kararlı sürüm ertelendi

    Nvidia, yakın tarihte duyurduğu DLSS 4.5'in kararlı sürümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Güncelleme sessizce ertelenirken, DLSS 4.5 hâlâ beta sürecinde kalmaya devam ediyor.

    Nvidia DLSS 4.5 krizi büyüyor: Kararlı sürüm ertelendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia cephesinde DLSS 4.5 tartışmaları sürerken, yazılım tarafında da gecikme yaşanıyor. Nvidia, DLSS 4.5 Super Resolution override seçeneklerini beta dışına taşıması beklenen Nvidia App 11.0.6 kararlı sürümünü planlandığı tarihte yayınlamadı. Daha önce 13 Ocak'ta çıkacağı belirtilen güncelleme için resmi GeForce blogundaki ifade sessizce değiştirilerek "önümüzdeki hafta" şeklinde güncellendi.

    Nvidia DLSS 4.5 sessizce ertelendi

    Şu an için DLSS 4.5 Super Resolution özelliklerine erişmek isteyen kullanıcıların hala beta sürüme geçmesi gerekiyor. Bu gecikme ise, DLSS 4.5 sürümünde ortaya çıkan performans sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Nvidia App 11.0.6 beta sürümü, DLSS 4.5'i oyun bazında ya da global olarak zorlamaya izin veren DLSS Override-Model Presets seçeneğini sunuyor. "Latest" ayarı, yeni Super Resolution modeline karşılık gelirken, Model M varsayılan, Model L ise alternatif olarak sunuluyor.

    Beta sürümle birlikte Nvidia Denetim Masası'ndaki bazı işlevler de uygulama içine taşınmış durumda. Nvidia Surround ayarları, bezel düzeltme, kısayol tuşları, dizüstü sistemler için genişletilmiş Advanced Optimus raporlaması ve yeniden başlatmaya kadar hız aşırtmayı devre dışı bırakan Debug Mode bunlar arasında.

    Özetle Nvidia, DLSS 4.5’i yazılım tarafında hâlâ beta sürecinde tutarken, kararlı sürümü ertelemiş durumda. Bu durum, özellikle RTX 2000 ve RTX 3000 serilerinde görülen performans sorunları düşünüldüğünde, DLSS 4.5'in bir süre daha uzak kalacağını gösteriyor. Nvidia'nın kararlı sürümle birlikte model optimizasyonlarında ne ölçüde iyileştirme yapacağı ise hâlâ belirsiz.

