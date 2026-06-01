Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction tanıtıldı: İşte yenilikler ve destekleyecek oyunlar

2. nesil transformer modelini kullanıyor
NVIDIA, DLSS 4.5 Ray Reconstruction'ın ikinci nesil transformer modeli kullandığını söylüyor. Şirket, modelin mevcut sürüme benzer performansı korurken %35 daha fazla işlem gücüne sahip olduğunu, %20 daha fazla parametreyi işlediğini iddia ediyor.
NVIDIA'ya göre, güncelleme ışın izlemeli ve yol izlemeli içeriklerde aydınlatma doğruluğunu, zamansal kararlılığı ve hareket netliğini iyileştiriyor. Şirket ayrıca modelin daha büyük bir veri kümesi üzerinde eğitildiğini ve geliştiricilere zamansal birikim üzerinde daha fazla kontrol sağladığını söylüyor.
Destekleyecek oyunlar açıklandı
NVIDIA, başlangıçta DLSS 4.5 Ray Reconstruction teknolojisinin 27 oyunu destekleyeceğini açıkladı:
- Alan Wake 2
- Enlisted
- Neverness to Everness
- Avatar Frontiers of Pandora
- Everspace 2
- Portal with RTX
- Backrooms: Escape Together
- F1 25
- Pragmata
- Call of Duty: Black Ops 7
- FBC: Firebreak
- Resident Evil Requiem
- Crimson Desert
- Half-Life 2 with RTX
- Samson
- Cyberpunk 2077
- Hogwarts Legacy
- Star Wars Outlaws
- Death Relives
- Incursion Red River
- Subliminal
- Directive 8020
- Indiana Jones and the Great Circle
- Sword of Justice
- DOOM: The Dark Ages
- Naraka: Bladepoint
- The First Descendant
Tüm RTX ekran kartlarına geliyor
Güncelleme bu Ağustos ayında gelecek ve NVIDIA uygulaması aracılığıyla tüm GeForce RTX ekran kartları için kullanılabilir olacak. Bu, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve RTX 50 serisi kullanıcılarının yeni Ray Reconstruction modeline erişebileceği anlamına geliyor.