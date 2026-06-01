Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction tanıtıldı: İşte yenilikler ve destekleyecek oyunlar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, DLSS 4.5 Ray Reconstruction tanıtımıyla yapay zeka destekli grafikleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu, ışın izleme ve yol izleme görsellerini büyük ölçüde iyileştiren, yapay zeka tabanlı işleme teknolojisinin yepyeni ve gelişmiş sürümü. Daha önce DLSS 4.5 ile tanıtılan gelişmelerin üzerine inşa edilen bu özellik, desteklenen oyunlarda daha iyi aydınlatma, daha az ghosting ve daha iyi görüntü ayarlaması vaat ediyor.

Nvidia, RTX Spark’ı tanıttı: Üretilmiş en verimli PC yongası 7 sa. önce eklendi

2. nesil transformer modelini kullanıyor

NVIDIA, DLSS 4.5 Ray Reconstruction'ın ikinci nesil transformer modeli kullandığını söylüyor. Şirket, modelin mevcut sürüme benzer performansı korurken %35 daha fazla işlem gücüne sahip olduğunu, %20 daha fazla parametreyi işlediğini iddia ediyor.

NVIDIA'ya göre, güncelleme ışın izlemeli ve yol izlemeli içeriklerde aydınlatma doğruluğunu, zamansal kararlılığı ve hareket netliğini iyileştiriyor. Şirket ayrıca modelin daha büyük bir veri kümesi üzerinde eğitildiğini ve geliştiricilere zamansal birikim üzerinde daha fazla kontrol sağladığını söylüyor.

Destekleyecek oyunlar açıklandı

NVIDIA, başlangıçta DLSS 4.5 Ray Reconstruction teknolojisinin 27 oyunu destekleyeceğini açıkladı:

Alan Wake 2

Enlisted

Neverness to Everness

Avatar Frontiers of Pandora

Everspace 2

Portal with RTX

Backrooms: Escape Together

F1 25

Pragmata

Call of Duty: Black Ops 7

FBC: Firebreak

Resident Evil Requiem

Crimson Desert

Half-Life 2 with RTX

Samson

Cyberpunk 2077

Hogwarts Legacy

Star Wars Outlaws

Death Relives

Incursion Red River

Subliminal

Directive 8020

Indiana Jones and the Great Circle

Sword of Justice

DOOM: The Dark Ages

Naraka: Bladepoint

The First Descendant

Tüm RTX ekran kartlarına geliyor

Güncelleme bu Ağustos ayında gelecek ve NVIDIA uygulaması aracılığıyla tüm GeForce RTX ekran kartları için kullanılabilir olacak. Bu, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve RTX 50 serisi kullanıcılarının yeni Ray Reconstruction modeline erişebileceği anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction tanıtıldı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: