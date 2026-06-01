    Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction tanıtıldı: İşte yenilikler ve destekleyecek oyunlar

    Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction, tüm RTX ekran kartlarına sunulacak. Bu yeni AI model, ışın izlemeli aydınlatmayı iyileştiriyor, ghostingi azaltıyor ve görüntü kararlılığını artırıyor.

    NVIDIA DLSS 4.5 Ray Reconstruction nedir destekleyecek oyunlar ekran kartları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, DLSS 4.5 Ray Reconstruction tanıtımıyla yapay zeka destekli grafikleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu, ışın izleme ve yol izleme görsellerini büyük ölçüde iyileştiren, yapay zeka tabanlı işleme teknolojisinin yepyeni ve gelişmiş sürümü. Daha önce DLSS 4.5 ile tanıtılan gelişmelerin üzerine inşa edilen bu özellik, desteklenen oyunlarda daha iyi aydınlatma, daha az ghosting ve daha iyi görüntü ayarlaması vaat ediyor.

    2. nesil transformer modelini kullanıyor

    NVIDIA, DLSS 4.5 Ray Reconstruction'ın ikinci nesil transformer modeli kullandığını söylüyor. Şirket, modelin mevcut sürüme benzer performansı korurken %35 daha fazla işlem gücüne sahip olduğunu, %20 daha fazla parametreyi işlediğini iddia ediyor.

    NVIDIA'ya göre, güncelleme ışın izlemeli ve yol izlemeli içeriklerde aydınlatma doğruluğunu, zamansal kararlılığı ve hareket netliğini iyileştiriyor. Şirket ayrıca modelin daha büyük bir veri kümesi üzerinde eğitildiğini ve geliştiricilere zamansal birikim üzerinde daha fazla kontrol sağladığını söylüyor.

    Destekleyecek oyunlar açıklandı

    NVIDIA, başlangıçta DLSS 4.5 Ray Reconstruction teknolojisinin 27 oyunu destekleyeceğini açıkladı:

    • Alan Wake 2
    • Enlisted
    • Neverness to Everness
    • Avatar Frontiers of Pandora
    • Everspace 2
    • Portal with RTX
    • Backrooms: Escape Together
    • F1 25
    • Pragmata
    • Call of Duty: Black Ops 7
    • FBC: Firebreak
    • Resident Evil Requiem
    • Crimson Desert
    • Half-Life 2 with RTX
    • Samson
    • Cyberpunk 2077
    • Hogwarts Legacy
    • Star Wars Outlaws
    • Death Relives
    • Incursion Red River
    • Subliminal
    • Directive 8020
    • Indiana Jones and the Great Circle
    • Sword of Justice
    • DOOM: The Dark Ages
    • Naraka: Bladepoint
    • The First Descendant

    Tüm RTX ekran kartlarına geliyor

    Güncelleme bu Ağustos ayında gelecek ve NVIDIA uygulaması aracılığıyla tüm GeForce RTX ekran kartları için kullanılabilir olacak. Bu, RTX 20, RTX 30, RTX 40 ve RTX 50 serisi kullanıcılarının yeni Ray Reconstruction modeline erişebileceği anlamına geliyor.

